El Congreso de Colombia vuelve a ponerse en marcha en un momento político particularmente sensible. Con el calendario electoral avanzando y varias reformas aún sin definición, el regreso a las sesiones ordinarias abre una etapa decisiva para el cierre del actual periodo legislativo. Durante las próximas semanas, Senado y Cámara de Representantes deberán enfrentar debates complejos que llevan meses acumulándose en la agenda. Aunque el trabajo parlamentario continúa, el ambiente político ya está marcado por la campaña presidencial que se desarrolla en paralelo. El escenario genera expectativa dentro y fuera del Capitolio. Diversos sectores políticos advierten que el Congreso de Colombia deberá tomar decisiones clave antes de que termine el cuatrienio, mientras los partidos comienzan a reorganizar alianzas y estrategias de cara a las elecciones. El Congreso de Colombia retomó sus sesiones ordinarias el 16 de marzo con el objetivo de cerrar el último periodo legislativo del actual cuatrienio. El calendario parlamentario se extenderá hasta el 20 de junio, fecha en la que finaliza formalmente la etapa legislativa antes de que el país entre de lleno en la contienda presidencial. Uno de los primeros procesos institucionales será la elección del nuevo Contralor General de la República. Las inscripciones para los aspirantes se abrieron desde las 8:00 de la mañana ante las secretarías del Senado y la Cámara, dando inicio a un procedimiento que suele generar alta atención política. Entre los proyectos más relevantes aparece la Ley de Competencias, presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta iniciativa es considerada fundamental para poner en marcha los cambios en el Sistema General de Participaciones, que prevé destinar progresivamente hasta el 39,5 % de los recursos a departamentos y municipios durante los próximos años. Sin embargo, el avance de esta ley será determinante porque define cómo se distribuirán las responsabilidades entre el Gobierno nacional y las administraciones regionales, un punto que ha generado debate dentro del Congreso de Colombia. Otro de los temas que deberá resolver el Congreso de Colombia es la reglamentación de la jurisdicción agraria y rural, una pieza jurídica vinculada con la política de reforma agraria. El proyecto busca establecer mecanismos judiciales para resolver conflictos por la propiedad de la tierra. No obstante, esta iniciativa enfrenta el riesgo de hundirse si no logra avanzar con rapidez en las próximas semanas. El tiempo legislativo es limitado y varios proyectos compiten por espacio en la agenda del Congreso de Colombia. En paralelo, la reforma a la salud que se hundió en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado aún tiene pendiente la resolución de una apelación presentada por sectores del oficialismo. La mesa directiva del Senado deberá definir si el proyecto puede continuar su trámite. También sigue en discusión el proyecto que busca revivir el Ministerio de la Igualdad, cuya ponencia positiva ya fue aprobada en comisiones conjuntas. En este contexto, el último periodo del Congreso de Colombia estará marcado por decisiones legislativas importantes y por el impacto de la campaña presidencial que avanza en el país.