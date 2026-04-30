Los baños y las cocinas son el bastión principal de millones de hogares a lo largo del mundo. Estos suelen ser espacios que, aunque a veces necesiten remodelaciones, no son modificados debido al costo y el esfuerzo que requieren este tipo de obras. Sin embargo, el Gobierno de España ha implementado una nueva ayuda que facilitará la vida de miles de familias. Se trata de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con dinero europeo, que permiten acceder a subvenciones de hasta 21.400 euros para la rehabilitación integral de viviendas. Las ayudas, gestionadas a través de las comunidades autónomas, están disponibles desde el segundo trimestre de 2026 y las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta agotar el presupuesto. El plan cuenta con un presupuesto de 3.420 millones de euros destinados exclusivamente a la rehabilitación residencial, con el objetivo de que en 2030 se estén renovando 300.000 viviendas anuales en España. El primer punto a tener en cuenta es que la ayuda de 21.400 euros no se obtiene por reformar un baño o una cocina de forma aislada. La clave es que la actuación forme parte de una rehabilitación energética integral que logre reducir el consumo del inmueble de manera significativa. La normativa exige acreditar una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable o una disminución del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Para alcanzar esos umbrales, las obras suelen incluir mejoras en el aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas por sistemas con rotura de puente térmico o la incorporación de energías renovables como aerotermia o paneles solares. Un requisito indispensable es contar con un certificado energético antes y después de la reforma, emitido por un técnico cualificado. Sin ese documento, no es posible acceder a la ayuda independientemente del tipo de obra realizada. El importe final de la subvención depende del grado de mejora energética conseguido. Para actuaciones parciales, la ayuda puede cubrir entre el 40% y el 80% del coste de la obra. Para rehabilitaciones integrales que superen el 60% de ahorro energético, la subvención puede llegar a los 21.400 euros por vivienda. Otro punto relevante es la fiscalidad: estas subvenciones no tributan en el IRPF. Según la Ley 10/2022, el dinero recibido de los fondos NextGenerationEU no se integra en la base imponible, lo que supone un ahorro fiscal directo para el propietario. Además, el Gobierno ha habilitado una línea de avales del ICO para facilitar el acceso a préstamos bancarios a quienes necesiten financiar la parte de la obra no cubierta por la subvención. La tramitación se realiza a través de la web de vivienda de cada comunidad autónoma o del ayuntamiento correspondiente, que son los organismos encargados de publicar las convocatorias y gestionar las solicitudes. El sistema funciona por concurrencia simple, es decir, por orden de llegada hasta agotar los fondos disponibles. Dado que el presupuesto es limitado y el objetivo de 510.000 renovaciones antes de junio genera una demanda elevada, la rapidez en la presentación de la solicitud es determinante. Informarse cuanto antes en la comunidad autónoma correspondiente y tener la documentación técnica preparada es el paso más importante para no perder esta oportunidad.