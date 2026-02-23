La muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia, generó reacciones a nivel nacional y abrió un nuevo capítulo en la supervisión a la Nueva EPS. El menor no habría recibido durante cerca de dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab, tratamiento clave para prevenir complicaciones asociadas a su enfermedad. En medio de este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció la instauración de un seguimiento permanente a la Nueva EPS, entidad que permanece intervenida desde abril de 2024. La medida contempla evaluaciones semanales y una supervisión intensiva sobre los procesos administrativos y asistenciales. De manera paralela, se inició una auditoría focalizada para revisar el proceso de atención del menor, incluidas las autorizaciones, la entrega del medicamento y las posibles barreras administrativas. El objetivo es determinar si se incumplieron las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas. La Superintendencia Nacional de Salud decidió reforzar el control sobre la Nueva EPS tras las reacciones generadas por el caso del menor y en el marco del proceso de intervención que ya venía adelantando desde 2024. Según informó la entidad, el seguimiento busca ejercer una supervisión intensiva y continua sobre la operación de la EPS. Este control incluirá evaluaciones semanales orientadas a verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, la entrega oportuna de medicamentos y la gestión administrativa interna. La medida se suma a otras acciones de vigilancia que forman parte del plan estructurado por la autoridad sanitaria. La auditoría focalizada revisará el proceso completo de atención del menor, desde las autorizaciones médicas hasta la entrega efectiva del medicamento Emicizumab. También analizará si existieron barreras administrativas que hayan afectado el acceso oportuno al tratamiento. Además, la indagación verificará el cumplimiento de las normas vigentes del SGSSS sobre la atención a pacientes con enfermedades huérfanas y la dispensación de medicamentos. Las conclusiones dependerán de los hallazgos técnicos y de los documentos oficiales, incluida la necropsia correspondiente. La superintendente de Salud ad hoc señaló que la Nueva EPS atraviesa una crisis financiera y administrativa. Indicó que existen cerca de 15 billones de pesos en facturación sin auditar, lo que impide conocer con precisión el estado real de las cuentas de la entidad. Aunque se informó sobre la revisión de 3 billones de pesos, la funcionaria manifestó que aún no se ha recibido la información detallada que permita verificar esos resultados. El cálculo preliminar de la deuda rondaría los 9 billones de pesos, cifra que deberá confirmarse una vez concluya la auditoría financiera. La Superintendencia anunció la firma de una auditoría forense internacional con el propósito de esclarecer la situación financiera y administrativa de la entidad. El objetivo es establecer si existen posibles hechos de corrupción y determinar responsabilidades. La funcionaria indicó que, de encontrar irregularidades, se acudirá a la Fiscalía y a otros organismos de control. Esta revisión se suma a los controles ya en marcha y busca entregar resultados concluyentes sobre el manejo de los recursos. La Superintendencia explicó que el posible traslado de afiliados no alcanzaría los cuatro millones, sino aproximadamente tres millones de usuarios. El proceso se realizaría bajo criterios de territorialización y capacidad operativa de las EPS receptoras. Según lo indicado, el traslado respetará la normativa vigente y los afiliados contarán con un plazo para decidir si permanecen en la entidad o se trasladan. La medida busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar la eficiencia del sistema. La autoridad sanitaria señaló que se lograron acuerdos con gestores farmacéuticos y que se han efectuado pagos para normalizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, advirtió que existen contratos que contemplan la dispensación del 100% de los fármacos y que actualmente se estarían cumpliendo de manera parcial. Ante esta situación, se evalúan posibles acciones jurídicas por presunto incumplimiento contractual. La Superintendencia reiteró que continuará ejerciendo control para garantizar el acceso oportuno a tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo o huérfanas.