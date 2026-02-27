En medio del Gran Encuentro Nacional de Salud, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro ordenó que la Nueva EPS pase a ser pública y que el Estado busque los recursos necesarios para pagar todas sus deudas, incluso mediante nuevos préstamos. El anuncio fue revelado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que la instrucción incluye gestionar dinero adicional a través del Ministerio de Hacienda. La decisión impacta directamente a más de 11 millones de afiliados y se da en medio de la discusión nacional por el futuro del sistema de salud y la reforma que impulsa el Gobierno. El jefe de la cartera de Salud afirmó que la Nueva EPS ya es mayoritariamente del Estado y que, por instrucción presidencial, se garantizará el pago de todas las obligaciones pendientes, empezando por las deudas con hospitales públicos. Según explicó, el Gobierno no descarta acudir a créditos para sanear las finanzas de la entidad. La prioridad será saldar cuentas con las Empresas Sociales del Estado (ESE) y clínicas independientes que, según el Ministerio, no han recibido pagos oportunos pese a que los recursos del sistema ya fueron girados. Jaramillo insistió en que el Ejecutivo ha cumplido con los giros correspondientes tanto del régimen subsidiado como del contributivo, y cuestionó que, si el dinero está transferido, persistan retrasos en pagos a prestadores y en la entrega de medicamentos. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la Nueva EPS es actualmente mayoritaria del Estado, lo que abre la puerta a que se convierta formalmente en una entidad pública bajo control total del Gobierno. El anuncio refuerza la tesis del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo con mayor intervención estatal en la administración de los recursos de la salud. En ese contexto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendría un rol clave, ya que será la encargada de otorgar garantías a hospitales públicos y clínicas privadas para facilitar su acceso a créditos y aliviar la presión financiera. Sí. El ministro fue claro en que no se descarta la búsqueda de nuevos préstamos para cubrir el pasivo acumulado de la EPS. La orden presidencial incluye que el Ministerio de Hacienda estructure mecanismos para conseguir los recursos que permitan responder por las obligaciones pendientes. La instrucción, según lo dicho en plaza pública, es que el Estado asuma la responsabilidad directa del saneamiento financiero. El primer frente de pago serán los hospitales públicos, muchos de los cuales han advertido dificultades para operar por falta de flujo de caja. El anuncio se produce en medio del debate por la reforma estructural al sistema de salud, que el Gobierno ha defendido como un cambio necesario para fortalecer la prevención y reducir la intermediación financiera. El ministro reiteró que el objetivo es “acabar el negocio de la salud” y transformar las actuales Empresas Sociales del Estado en Instituciones Sociales del Estado, con mayor control público sobre el manejo de los recursos. Además, la decisión coincide con la polémica generada por un decreto que redefine reglas de operación para las EPS, incluyendo criterios territoriales que podrían modificar el mapa de afiliados en el país. Por ahora, el Gobierno sostiene que la prioridad es garantizar la continuidad en la atención y normalizar el pago a hospitales y clínicas. La apuesta oficial es que, al asumir directamente las deudas y convertir la EPS en pública, se estabilice el servicio y se eviten interrupciones.