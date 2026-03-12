La carrera por la Presidencia de Colombia en 2026 sumó oficialmente una nueva fórmula. El senador Iván Cepeda formalizó su inscripción como candidato presidencial acompañado por la senadora indígena Aída Quilcué como aspirante a la Vicepresidencia, en un acto realizado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registro de la candidatura se concretó horas después de lo previsto inicialmente. Aunque la inscripción estaba programada para la mañana, el trámite se llevó a cabo en la tarde mientras el equipo de campaña terminaba de completar documentos relacionados con la verificación de inhabilidades electorales por parte del Consejo de Estado. Durante el evento, Cepeda defendió la conformación de la fórmula y subrayó el significado político que representa la presencia de una lideresa indígena en la contienda. El dirigente afirmó que el objetivo es impulsar un nuevo proyecto político dentro del Pacto Histórico que continúe la agenda progresista en el país. El candidato también destacó la trayectoria de Quilcué dentro de las luchas sociales y comunitarias. En su intervención aseguró que su compañera de fórmula ha enfrentado momentos difíciles a lo largo de su vida pública y resaltó su liderazgo dentro de los movimientos sociales y de los pueblos originarios. Durante su discurso, Cepeda explicó que la elección de Quilcué como compañera de fórmula responde a una decisión basada en valores culturales y éticos vinculados a los pueblos indígenas. El candidato afirmó que su participación busca ampliar la representación política de comunidades históricamente excluidas del poder. El senador también destacó la trayectoria de la dirigente indígena en procesos de resistencia social. En ese contexto aseguró: “Siempre, incluso a costa de arriesgar su vida y la de su compañero y su familia, ha resistido con ejemplar serenidad, templanza y humildad el peso de esas luchas en las cuales, debo decirlo, ha triunfado con dignidad”. Por su parte, Quilcué utilizó su intervención para invitar a distintos sectores sociales a participar en un proyecto político que promueva el diálogo entre culturas, creencias e ideologías dentro del país. La aspirante vicepresidencial aseguró que su intención es convertirse en un puente entre comunidades y visiones políticas diversas. En su discurso también hizo un llamado a mujeres, jóvenes y ciudadanos que buscan transformaciones sociales a participar activamente en el proceso electoral. La senadora expresó que el camino político debe construirse colectivamente y convocó a los colombianos a “caminar la palabra en minga por Colombia”. Durante el acto de inscripción, Cepeda entregó oficialmente su programa de gobierno para el periodo 2026‑2030. El documento reúne más de cuatrocientas páginas con propuestas enfocadas en temas sociales, económicos y de transformación institucional. Según explicó el candidato, el plan se centra en impulsar políticas para reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y consolidar cambios estructurales en el país. La fórmula presidencial también invitó a los sectores progresistas a trabajar para lograr una victoria electoral en la primera vuelta de los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo.