La más reciente encuesta de Atlas-Intel, publicada el 12 de marzo de 2026, mostró movimientos en el escenario electoral colombiano de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo. El estudio ubica al senador Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto, con un 36,4%. En segundo lugar aparece el abogado y candidato Abelardo de la Espriella con el 27,9%, mientras que la senadora Paloma Valencia alcanza el 17,5% y se posiciona en el tercer lugar. La medición se conoció pocos días después de la jornada política del 8 de marzo, en la que diferentes sectores realizaron consultas internas para definir candidaturas presidenciales. Según los resultados del estudio, la candidata Paloma Valencia fue la figura que más creció en la intención de voto en comparación con mediciones anteriores. La congresista logró un aumento significativo tras ganar la denominada Gran Consulta por Colombia, en la que obtuvo más de 3,2 millones de votos. Este resultado le permitió consolidarse como candidata de sectores de centro-derecha y escalar posiciones en el escenario electoral. El ascenso de Valencia también coincidió con una caída en la intención de voto de Abelardo de la Espriella, lo que habría favorecido su avance en la encuesta. De acuerdo con la medición, los candidatos con mayor intención de voto en Colombia son: Otros aspirantes aparecen con menos del 1% de intención de voto. Entre ellos se encuentran Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Carlos Felipe Córdoba. También figuraba el empresario Maurice Armitage, quien anunció el retiro de su candidatura el 12 de marzo. El análisis de la encuesta plantea varios escenarios de segunda vuelta presidencial. En uno de ellos, Paloma Valencia supera a Iván Cepeda con una ventaja de más de siete puntos porcentuales. En otro escenario, Abelardo de la Espriella obtiene una diferencia de más de 12 puntos frente a Sergio Fajardo. Sin embargo, el estudio también muestra escenarios más ajustados, en los que las diferencias entre los candidatos son menores y el resultado final dependería del comportamiento de los votantes indecisos. La encuesta revela que una parte importante del electorado aún no tiene una decisión definitiva. En algunos escenarios, el porcentaje de personas indecisas, voto en blanco o abstención potencial puede alcanzar hasta el 32%. Este dato refleja que el panorama electoral todavía podría cambiar en los meses previos a la primera vuelta presidencial. Además, el estudio incluye simulaciones de voto en blanco, voto nulo y personas que afirmaron que no votarían, lo que evidencia un nivel significativo de incertidumbre en el proceso electoral. La encuesta fue realizada por Atlas-Intel y financiada por Revista Semana. El estudio se aplicó a una muestra de 4.291 personas del electorado colombiano mediante el método digital Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2026. La medición cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales. Los datos se recolectaron en distintas regiones del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además de municipios de zonas urbanas y rurales.