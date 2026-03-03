La discusión interna en el Consejo Nacional Electoral volvió a poner bajo la lupa una de las candidaturas más visibles del Pacto Histórico en el Congreso. Una ponencia radicada en el CNE plantea un escenario que, aunque no es definitivo, podría cambiar el tablero político en plena recta hacia las elecciones legislativas. El documento no solo cuestiona la candidatura de María del Mar Pizarro, sino que revive un debate de fondo sobre la legalidad de las alianzas políticas, la disciplina partidista y los límites de la doble militancia. En ese contexto, el caso se convirtió en una señal de alerta para varios movimientos que comparten avales o estructuras. Sin embargo, mientras una decisión amenaza con dejarla fuera de la contienda, otra propuesta avanza en paralelo y podría neutralizar ese efecto. La clave está en una posible fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, que hoy divide opiniones dentro del mismo órgano electoral. La primera ponencia, presentada por los magistrados Cristian Quiroz y Alfonso Campo, solicita revocar la inscripción de María del Mar Pizarro al considerar que existe doble militancia. Según el análisis, la representante pertenece formalmente a Colombia Humana y no al Pacto Histórico, lo que contravendría el régimen constitucional de bancadas. El documento advierte que permitir este tipo de inscripciones afectaría la transparencia electoral y la confianza en el sistema de avales. En ese sentido, la ponencia sostiene que el CNE ya había establecido que ambos movimientos debían inscribir listas de manera separada, decisión que sigue siendo un antecedente clave en el debate. En contraste, una segunda ponencia, radicada por el magistrado Benjamín Ortiz, propone autorizar la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico. De aprobarse, esta decisión permitiría la disolución de la personería jurídica de Colombia Humana y trasladar sus derechos y obligaciones al nuevo partido unificado. El documento señala que Colombia Humana cumplió los requisitos legales, incluida la sanción derivada del caso de violación de topes de campaña de Gustavo Petro, por lo que la fusión sería jurídicamente viable. Además, establece que cualquier proceso sancionatorio posterior recaería directamente sobre el Pacto Histórico. Actualmente, la Sala Plena del CNE tiene como primer punto del orden del día el estudio de la ponencia sobre la fusión. Si esta es aprobada, quedaría sin efectos la solicitud de revocar la candidatura de María del Mar Pizarro, cerrando un capítulo que, por ahora, sigue abierto y bajo estricta observación política.