A menos de un mes de las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 en Colombia, una nueva encuesta de Yanhaas S.A. traza el primer panorama claro de la competencia interna en los bloques políticos que buscan definir candidato único. El estudio muestra dos escenarios distintos donde una contienda fragmentada en la llamada Gran Consulta y un liderazgo ampliamente consolidado en el Frente Amplio. El sondeo, realizado entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2026 con 2.140 encuestas presenciales en 57 municipios del país, refleja un alto nivel de indecisión y un ambiente marcado por el pesimismo frente al rumbo de Colombia. Aun así, perfila a dos nombres que, si las consultas fueran hoy, se impondrían en sus respectivos bloques. En el escenario de la Gran Consulta, Vicky Dávila obtiene 10% de intención de voto. Aunque la cifra es baja en términos absolutos, le alcanza para ubicarse en el primer lugar en un escenario altamente fragmentado y con más de la mitad de los electores sin decisión tomada. En segundo lugar aparecen Juan Manuel Galán y Paloma Valencia, ambos con 8%. Les siguen Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa con 6% cada uno; Juan Daniel Oviedo con 5%; Aníbal Gaviria con 3%; y cierran David Luna con 2% y Mauricio Cárdenas con 1%. El dato más relevante es que 52% no sabe o no responde, lo que mantiene abierta la competencia. En contraste, en la consulta del Frente Amplio el liderazgo es mucho más marcado. Iván Cepeda alcanza 40% de intención de voto, con una amplia ventaja frente a Roy Barreras y Camilo Romero, quienes registran 4% cada uno. Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado. El 44% afirma que no votaría por ninguno de los candidatos mencionados y 9% no sabe o no responde. Aunque Cepeda domina con claridad, los niveles de rechazo y abstención potencial muestran que aún hay espacio para movimientos en la recta final. La encuesta también midió la percepción sobre el rumbo del país. El 48% considera que Colombia va por mal camino, frente a apenas 6% que cree que va por buen camino. Un 46% no sabe o no responde, lo que refleja un ambiente de incertidumbre generalizada. En cuanto a la situación económica personal, 63% piensa que su nivel de vida empeorará en el próximo año, 21% cree que permanecerá igual y solo 7% considera que mejorará. Pese a ese contexto, la intención de participación es alta: 58% afirma que definitivamente votará y 23% que probablemente lo hará. El estudio fue realizado bajo la norma ISO 20252:2019 y la ley 2494 de 2025, con un margen de error de 2,4% y un nivel de confianza del 95%. Fue encargado y financiado por A Conectar Ingeniería S.A.S. Con más de la mitad de los votantes aún indecisos en la Gran Consulta y un liderazgo claro en el Frente Amplio, la carrera presidencial entra en su fase decisiva. Si las consultas fueran hoy, según Yanhaas, Dávila y Cepeda avanzarían a la siguiente etapa de la contienda.