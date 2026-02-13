El próximo 8 de marzo de 2026, los ciudadanos de Colombia acudirán a las urnas para elegir el Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque las elecciones presidenciales suelen atraer mayor participación, esta jornada es clave porque define el equilibrio político que orientará las decisiones del país durante los próximos años. Ese mismo día también se realizarán consultas interpartidistas de tres coaliciones políticas para escoger candidaturas presidenciales únicas. Estas consultas funcionan como elecciones primarias y se votan en un tarjetón independiente. Posteriormente, el calendario electoral continuará con la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y, si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, una segunda vuelta el 21 de junio. Al presentarse en su puesto de votación con la cédula, cada ciudadano recibirá los siguientes tarjetones: El Congreso cumple un papel central dentro del sistema democrático colombiano. En el Estado existen tres ramas del poder público -Legislativa, Ejecutiva y Judicial- que buscan equilibrarse para evitar la concentración de poder. Desde el Legislativo se debaten y aprueban reformas tributarias, el presupuesto nacional y leyes que impactan la vida cotidiana, como las relacionadas con salud, educación, seguridad y programas sociales. También se toman decisiones sobre patrimonio cultural y asuntos de interés nacional. Especialistas en ciencia política advierten que un presidente necesita respaldo legislativo para gobernar con eficacia: sin apoyos en el Congreso, la implementación de políticas públicas se vuelve más compleja. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una herramienta digital para consultar la ubicación exacta de los puestos de votación dentro y fuera del país. El sistema utiliza georreferenciación para mostrar direcciones y mapas, lo que facilita planificar la participación electoral, según compartió Infobae. Desde el portal oficial se puede ingresar a la sección “Elecciones 2026” y luego a “Congreso de la República” para seleccionar departamento, municipio y centro de votación. En el exterior, la plataforma permite ubicar los consulados habilitados. El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la apertura de esta información busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral. El calendario electoral contempla varias etapas importantes: Las autoridades electorales también anunciaron la ampliación de mesas de votación y el uso de biometría facial y dactilar para prevenir suplantaciones, junto con auditorías tecnológicas para reforzar la integridad del proceso. Este 8 de marzo no solo se eligen legisladores: se define la composición del órgano que debatirá las leyes, controlará al Ejecutivo y determinará el rumbo político del país en los próximos años. Informarse sobre los candidatos y ejercer el voto consciente es una de las formas más directas de participar en la vida democrática.