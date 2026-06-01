El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Sagitario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 1 de junio de 2026.

El horóscopo de este lunes para Sagitario

Para Sagitario, el día se abre a encuentros nuevos; la confianza serena suele enriquecer la experiencia. También surgen propuestas con buen rumbo cuyo examen tranquilo conduce a puerto favorable.

En lo afectivo, se percibe necesidad de ternura; un gesto sincero y valiente de cariño podría dar calidez y fortalecer lazos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Sagitario?

El 2026-06-01, en el trabajo, Sagitario encontrará oportunidades a través de nuevas personas: acéptalas sin recelo, pues enriquecerán tus proyectos. Llegarán propuestas muy interesantes que, si las tomas con apertura y buen juicio, pueden llevarte a buen puerto.

Sagitario: así te irá en el amor este lunes

Sagitario, hoy el amor se activa: nuevas personas entran en tu vida y, si las aceptas sin recelos, enriquecerán tu corazón. Una propuesta interesante podría llevarte a buen puerto si mantienes la mente abierta.

Compatibilidad del día: Aries. Su energía directa y entusiasta armoniza con tu espíritu aventurero, impulsando encuentros chispeantes y pasos valientes en el terreno afectivo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, los números de la suerte son 4, 38, 22 y 79; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los sagitarianos, según el horóscopo

Sagitario, abre tu círculo a nuevas personas y busca momentos de cariño: compartir lo que sientes con alguien de confianza aliviará el estrés y fortalecerá tu salud mental. Acepta propuestas que te muevan en grupo (paseos, yoga suave) para canalizar energía, regular el ánimo y cuidar tu bienestar físico.