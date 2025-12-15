“Vienen vientos de muerte”: Petro alerta por el avance de la derecha tras las elecciones en Chile

El resultado de las elecciones en Chile dejó un clima político en América latina que volvió a tensarse tras un panorama que resonó más allá de las fronteras de un solo país.

Las reacciones no tardaron en aparecer y una de las más llamativas surgió desde Colombia. Sin anuncios formales ni discursos oficiales, el mensaje se difundió a través de redes sociales, con palabras cargadas de advertencia y referencias históricas que encendieron el debate regional.

Gustavo Petro se refirió al resultado de las elecciones en Chile. (Fuente: archivo) Fuente: EFE ELVIS GONZÁLEZ

Aunque el hecho central ocurrió en Chile, el impacto se extendió a otros países, donde el avance de la derecha volvió a instalar preguntas sobre el rumbo político del continente y el futuro de los proyectos progresistas en América Latina.

Petro reacciona a la victoria de la derecha en Chile

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas fue interpretada por el presidente colombiano Gustavo Petro como parte de un proceso regional más amplio. En su cuenta de X, el mandatario habló de “vientos de muerte” y llamó a una resistencia política, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones dentro y fuera de Colombia.

Petro vinculó el resultado electoral con un mapa político compartido por el presidente argentino Javier Milei, donde varios países de la región aparecen identificados bajo gobiernos de derecha. Según el jefe de Estado colombiano, este escenario refleja un avance coordinado que pone en riesgo a los movimientos progresistas latinoamericanos.

Gustavo Petro, Kast y el avance de la extrema derecha en la región

El presidente colombiano fue más allá al señalar que el triunfo de Kast no representa un cambio estructural en la identidad política chilena. A su juicio, el país mantiene una tradición histórica de resistencia popular que no puede ser anulada por una coyuntura electoral, argumento que reforzó con referencias a la historia indígena y social de Chile.

Las declaraciones contrastaron con el tono institucional adoptado en Santiago, donde la candidata de izquierda Jeannette Jara reconoció su derrota y felicitó al presidente electo. Kast, por su parte, centró su campaña en propuestas de seguridad, control migratorio y orden, ejes que resultaron decisivos en un contexto marcado por la preocupación ciudadana.

Redes sociales, censura y tensión política en América Latina

Petro también afirmó que algunos de sus mensajes fueron bloqueados en redes sociales, lo que interpretó como parte de una ofensiva contra los gobiernos de izquierda. En ese marco, volvió a advertir que “el fascismo avanza” y rechazó cualquier vínculo con ideologías que asocia con el pasado autoritario de la región.

El mandatario colombiano incluso apeló a símbolos culturales y políticos, como la figura de Simón Bolívar y la memoria del poeta Pablo Neruda, para reforzar su llamado a la resistencia. Sus palabras dejaron en evidencia que la victoria de la derecha en Chile no fue leída como un hecho aislado, sino como un nuevo capítulo de una disputa ideológica que sigue atravesando a América Latina.