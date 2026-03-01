El recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente volvió a encender alarmas a nivel global y generó reacciones inmediatas desde distintos gobiernos. En ese contexto, Colombia tomó una posición pública que busca frenar la escalada y reabrir canales diplomáticos en uno de los escenarios más sensibles del sistema internacional. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a los recientes ataques en territorio iraní con un tono inusualmente severo, advirtiendo que las consecuencias del conflicto pueden extenderse mucho más allá de las fronteras regionales. Sin detallar de inmediato el alcance de sus gestiones, el mandatario dejó entrever que el país activaría mecanismos multilaterales clave. El mensaje, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, combinó condena humanitaria, advertencias geopolíticas y propuestas concretas, aunque el trasfondo completo de la iniciativa colombiana solo se conoció con el correr de las horas. El presidente colombiano calificó los bombardeos en Irán como un “desastre”, poniendo el foco en el impacto civil del conflicto. En uno de sus mensajes más duros, lamentó la muerte de decenas de niñas como consecuencia directa de la ofensiva, subrayando que la violencia armada sigue cobrando víctimas inocentes. Ante este escenario, Petro anunció que Colombia impulsará una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo del que el país es miembro pleno. Según explicó, el objetivo es evitar un deterioro mayor del orden internacional y abrir un espacio formal de discusión que permita contener la escalada militar. En paralelo al pedido ante el Consejo de Seguridad, Gustavo Petro instó a las potencias involucradas a retomar los diálogos de desarme, con especial énfasis en el programa nuclear. El mandatario sostuvo que la proliferación de armas atómicas profundiza la inestabilidad y aleja cualquier posibilidad de paz duradera. Como parte de su planteo, propuso que Medio Oriente avance hacia un estatus de zona libre de armas nucleares, siguiendo el modelo de América Latina. Además, el pronunciamiento incluyó un llamado a la autodeterminación de los pueblos israelí y palestino mediante elecciones libres, y un mensaje de solidaridad con los países árabes afectados por la tensión regional. Petro cerró su intervención con una definición política que resume la postura colombiana: el futuro de la humanidad depende del diálogo entre civilizaciones y no del enfrentamiento permanente, una idea que busca trasladar al centro del debate internacional.