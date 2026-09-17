Las autoridades realizaron la inspección del inmueble antes de trasladar el cuerpo a Medicina Legal.

Un ciudadano estadounidense de 63 años fue encontrado sin vida en un alojamiento del barrio El Poblado, en Medellín, luego de que durante aproximadamente una semana los administradores del establecimiento no recibieran noticias sobre él. El hallazgo ocurrió el 13 de septiembre, hacia las 2:10 de la tarde.

La víctima fue identificada como John Damon Wubben, quien se hospedaba en el inmueble ubicado en la calle 11 # 30A-117. Caracol Radio informó que, ante la ausencia prolongada del huésped, los responsables del alojamiento dieron aviso a las autoridades, que ingresaron al apartamento y encontraron tanto el cuerpo del hombre como a su perro.

El cuerpo fue encontrado después de una semana sin noticias

Wubben había llegado al establecimiento el 6 de septiembre acompañado de su mascota y se encontraba en el apartamento 702 del apartahotel Loma Verde. Con el paso de los días, la falta de comunicación llevó a los administradores a solicitar la intervención de las autoridades.

Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron al animal con vida y al ciudadano estadounidense sin signos vitales. El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se realizó la inspección técnica y posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para los análisis correspondientes.

Medicina Legal deberá establecer qué ocurrió

De acuerdo con el reporte de inspección técnica a cadáver, durante la revisión inicial no se observaron aparentes signos de violencia. Esta circunstancia, sin embargo, no permite establecer por sí sola cuál fue la causa del fallecimiento.

Los procedimientos forenses deberán determinar las circunstancias y la causa exacta de la muerte. Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y no se ha establecido públicamente una explicación definitiva sobre lo ocurrido dentro del apartamento.

Tres extranjeros han sido hallados muertos en alojamientos durante septiembre

El caso se suma a otros dos fallecimientos de ciudadanos extranjeros registrados en alojamientos de Medellín durante septiembre. Uno corresponde a Fadi Al Refai, ciudadano sirio de 40 años, encontrado sin vida el 6 de septiembre en un apartamento de renta corta de El Poblado. Las autoridades tampoco habían establecido la causa de su muerte.

El otro corresponde al mexicano Miguel Ángel Sánchez Aguirre, de 71 años, quien fue encontrado muerto el 9 de septiembre en la habitación de un hotel del sector de Laureles. Su acompañante alertó al personal del establecimiento después de intentar despertarlo y no obtener respuesta; Medicina Legal quedó a cargo de establecer la causa del fallecimiento.

Los tres casos permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no existe una conclusión oficial que establezca que los fallecimientos estén relacionados entre sí.