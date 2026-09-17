El senador Álex Flórez, integrante del Pacto Histórico, fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja Johanna Peláez Botero. La decisión se conoció el miércoles 16 de septiembre y está relacionada con hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2021, cuando Flórez era concejal de Medellín.

La Sala Especial de Instrucción tomó la decisión después de analizar elementos documentales y testimoniales incorporados al expediente. Entre los elementos mencionados en los reportes sobre el caso aparecen registros médicos y de una EPS relacionados con presuntas lesiones de Peláez.

La acusación no constituye una condena. La defensa del senador todavía puede presentar un recurso de reposición y, si la decisión queda en firme, el proceso pasaría a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se desarrollaría la etapa de juicio.

¿De qué se acusa a Álex Flórez y qué pruebas analiza la Corte Suprema?

La investigación está relacionada con una denuncia por presuntas agresiones físicas y verbales contra Johanna Peláez durante la relación que mantenía con Flórez. Uno de los episodios investigados habría ocurrido el 18 de febrero de 2021, cuando Peláez estaba embarazada. El expediente fue abierto formalmente por la Corte Suprema en julio de 2024.

Entre los elementos analizados aparecen un registro de una EPS que consignó una “sospecha de maltrato físico” y un parte médico de Sura que reportó un traumatismo superficial en uno de los oídos. La Corte consideró que el material documental y testimonial reunido permitía avanzar con la acusación.

Captura de pantalla vía X @CorteSupremaJ

¿Álex Flórez podría ir a juicio por violencia intrafamiliar?

La defensa del senador puede presentar un recurso de reposición contra la decisión de la Sala Especial de Instrucción. Por esa razón, el proceso todavía debe atravesar esa instancia antes de que pueda avanzar a la siguiente etapa. Si la acusación queda en firme, el expediente será remitido a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema para continuar con el proceso judicial.

Flórez ya había cuestionado públicamente el proceso y sostuvo que la justicia no había tenido en cuenta el testimonio de Peláez, quien posteriormente negó haber sido víctima de violencia intrafamiliar. La decisión de la Corte se tomó pese a esa declaración, luego de valorar el conjunto de elementos incorporados al expediente.