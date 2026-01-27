Cambia el Sisbén para siempre: el Gobierno redefine los requisitos y quiénes reciben subsidios en 2026.

El ajuste impactará directamente el acceso a subsidios desde 2026 (Fuente: archivo).

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. A partir de este año, el Gobierno Nacional redefinió los criterios de clasificación y la metodología de actualización , lo que podría modificar la situación de miles de familias frente al acceso a subsidios estatales en todo el país.

El cambio es liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que dejó de basarse únicamente en encuestas presenciales y empezó a cruzar información en tiempo real con registros oficiales de salud, educación, empleo, seguridad social y bases tributarias. El objetivo es construir un perfil socioeconómico más preciso, dinámico y ajustado a la realidad actual de cada hogar.

¿Qué cambia en el Sisbén en 2026 y por qué es histórico?

La principal novedad es que el Sisbén deja de ser un sistema estático. Hasta ahora, muchas clasificaciones se mantenían durante años sin reflejar cambios reales en los ingresos, el empleo o la composición familiar.

Desde 2026, la información se actualizará de forma permanente mediante cruces automáticos con entidades del Estado. Esto significa que si una persona consigue empleo formal, recibe ingresos adicionales o cambia su lugar de residencia, el sistema podrá detectarlo sin necesidad de una nueva encuesta inmediata .

Para el Gobierno, este modelo busca corregir errores históricos: personas con ingresos estables que seguían en grupos de pobreza, y hogares realmente vulnerables que quedaban por fuera de los subsidios.

¿Quiénes pueden perder los subsidios con la nueva clasificación?

Uno de los efectos más sensibles es la posible pérdida de beneficios para quienes cambien de grupo socioeconómico. En especial, los hogares que pasen del grupo A (pobreza extrema) al grupo B (pobreza moderada) podrían dejar de recibir algunas transferencias monetarias.

Esto impacta directamente programas como:

Renta Ciudadana

Devolución del IVA

Subsidios de vivienda

Incentivos educativos y alimentarios

Si el sistema detecta mejoras sostenidas en las condiciones económicas del hogar, el Estado puede considerar que ya no necesita el mismo nivel de apoyo.

¿Quiénes podrían empezar a recibir ayudas del Estado?

Así como algunos podrían salir del sistema de subsidios, otros hogares podrían ingresar por primera vez. Familias que hoy están en el grupo B o incluso C, pero cuya situación real sea de alta vulnerabilidad, podrían ser reclasificadas al grupo A.

Esto beneficiaría especialmente a personas con empleos informales, ingresos inestables, adultos mayores sin pensión, madres cabeza de hogar y hogares con niños en situación de deserción escolar.

En estos casos, la nueva metodología permitiría que el sistema reconozca la precariedad real, más allá de una encuesta desactualizada.

¿Cómo se actualiza ahora la información del Sisbén?

El proceso ya comenzó en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y municipios intermedios como Jericó, en Boyacá. El DNP está integrando datos de múltiples entidades públicas, entre ellas:

EPS y sistema de salud

Ministerios de Educación y Trabajo

PILA y seguridad social

Registros de impuestos y catastro

Esto permite detectar inconsistencias, ingresos no reportados o cambios en la situación laboral sin que el ciudadano tenga que iniciar el trámite.

Sin embargo, los hogares siguen teniendo la obligación de solicitar actualización si hay cambios importantes, como mudanzas, separaciones, nacimientos o pérdida de empleo.

¿Qué pasa si no actualizo mis datos en el Sisbén?

No mantener la información actualizada puede traer consecuencias directas. Si el sistema detecta datos contradictorios entre registros oficiales y la información del hogar, puede realizar una reclasificación automática.

Esto puede derivar en:

Suspensión temporal de subsidios

Pérdida definitiva de beneficios

Bloqueo para nuevos programas sociales

Por eso, el propio DNP ha insistido en que los ciudadanos revisen periódicamente su estado en el Sisbén y soliciten actualización cuando su realidad cambie.

¿Qué grupos del Sisbén existen y cómo quedan en 2026?

La estructura general se mantiene en cuatro grandes grupos:

Grupo A: pobreza extrema

Grupo B: pobreza moderada

Grupo C: vulnerabilidad

Grupo D: no pobre

Lo que cambia es la facilidad con la que una persona puede subir o bajar de grupo. En 2026, la clasificación será mucho más dinámica y sensible a los movimientos reales de ingresos y condiciones de vida.

Ya no bastará con una encuesta antigua para permanecer en un grupo bajo si la información oficial muestra una mejora económica.