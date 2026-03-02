Las intensas lluvias en Colombia que marcaron febrero no fueron un hecho aislado. Inundaciones en Bogotá, Medellín y varias zonas de Córdoba encendieron las alarmas tras precipitaciones atípicas para una época que suele ser seca. En este último departamento, la emergencia se agravó por el desbordamiento del embalse de Urrá I, lo que incrementó el riesgo para comunidades ubicadas aguas abajo. El panorama llevó a las autoridades a activar planes de contingencia, aunque persisten afectaciones asociadas a la ocupación de zonas vulnerables y fallas en la planificación territorial. Entre diciembre y marzo no es común registrar lluvias constantes, pero el inicio de 2026 rompió ese patrón y anticipa un trimestre más húmedo de lo habitual. El Ideam explicó que la anomalía climática reciente estuvo relacionada con el ingreso de un frente frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, reforzado por un sistema de baja presión. La entidad señaló que “este comportamiento se debe al ingreso de un frente frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, reforzado por una baja presión, que ha generado mayor nubosidad, vientos fuertes, oleaje elevado y precipitaciones intensas”, un fenómeno que también refleja el impacto del cambio climático. Aunque el efecto más fuerte ya disminuyó, el instituto anticipa que marzo mantendrá una tendencia similar. Las proyecciones indican que las lluvias podrían ser hasta 41,6 % más intensas frente al mismo mes del año pasado, con acumulados superiores en amplias zonas del país. Marzo suele ser un periodo de transición entre la temporada seca inicial y el primer ciclo lluvioso, que tradicionalmente se consolida en abril y mayo. Sin embargo, el más reciente boletín climático advierte que las precipitaciones estarán por encima de los niveles normales desde el tercer mes del año. Según el informe 372 de predicción climática, se esperan incrementos de lluvia en la mayor parte del territorio, incluida el área insular del Caribe, con probabilidades que oscilan entre el 50% y el 70%. El llamado de las autoridades es a reforzar medidas de prevención ante un escenario en el que las tormentas podrían extenderse a todas las regiones del país. El nuevo pronóstico climático confirma que varias zonas del país experimentarán cambios significativos en los niveles de precipitación. Los modelos de referencia indican aumentos importantes en la región Andina, la Orinoquía y amplios sectores del Caribe colombiano, con variaciones que superan ampliamente los promedios históricos 1991-2020. En el archipiélago se proyecta un aumento cercano al 30 % frente a los valores climatológicos habituales. Esto se traduce en acumulados adicionales que oscilarían entre 10 y 25 milímetros, lo que representa un comportamiento más húmedo de lo normal para esta zona insular del país. Todos los departamentos del Caribe registrarían incrementos en las lluvias. En términos generales, los aumentos volumétricos se moverían entre 10 y 25 milímetros, aunque en el suroccidente de Bolívar el crecimiento sería mucho más marcado, con variaciones que podrían alcanzar hasta un 70 % por encima del promedio histórico. Los análisis probabilísticos refuerzan este escenario, con una probabilidad superior al 60 % de que las precipitaciones estén por encima de lo habitual. Los modelos climáticos coinciden en que esta región presentará lluvias superiores a los registros tradicionales. Las proyecciones determinísticas muestran incrementos que podrían llegar al 70 %, equivalentes a cerca de 100 milímetros adicionales frente al promedio histórico. El fenómeno tendría mayor impacto en Norte de Santander, donde se concentrarían los mayores excedentes de precipitación. Desde el enfoque probabilístico, se esperan condiciones cercanas a los niveles normales. Sin embargo, los cálculos determinísticos señalan un leve aumento aproximado del 10 %, con volúmenes adicionales que podrían situarse entre 25 y 100 milímetros sobre la media de referencia. Cabe recordar que esta zona ya presenta, por naturaleza, altos niveles de lluvia, por lo que cualquier incremento refuerza su condición de territorio altamente húmedo. En amplios sectores de la región se anticipa una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal, con variaciones que alcanzarían hasta el 60 %, es decir, alrededor de 75 milímetros adicionales. Arauca aparece como el departamento con mayor incremento proyectado. En contraste, el occidente del Meta mantendría registros cercanos a los promedios históricos. Además, tanto en la Orinoquía como en la Amazonía se observa un aumento progresivo de los volúmenes de precipitación de sur a norte, consolidando una tendencia de mayor humedad frente a febrero.