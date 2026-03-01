En Colombia, los conductores que superen los 70 años deben anticipar la renovación de su licencia de conducción. A partir de los 65 años, la normativa vigente exige la demostración de aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Asimismo, el Ministerio de Transporte establece, a través de la Resolución 217 de 2014, los lineamientos para la expedición de estos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y adquiere especial relevancia en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos. Si el certificado no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es confirmada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). Es fundamental considerar un aspecto operativo que a menudo se ignora: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si transcurre dicho período sin concluir el trámite, será imperativo repetir los exámenes. Servicio particular (A y B): Servicio público (C): La vigencia de los servicios está condicionada por el tipo de servicio y la edad del solicitante: No se establece una “edad tope” que impida la renovación; lo esencial es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad correspondiente. En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a actualizaciones locales). Se sugiere revisar el tarifario vigente antes de asistir a su cita. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de los exámenes necesarios y la emisión del certificado correspondiente. El CRC tiene como objetivo garantizar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. En caso de que el resultado no sea apto, el sistema impedirá la renovación de la licencia hasta que se cumplan las condiciones que el profesional indique, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.