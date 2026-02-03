El cambio ya fue acordado entre la Nación y el Distrito (Fuente: archivo).

Bajan de nuevo el impuesto al licor tras decisión de la Corte

Bogotá acaba de dar un giro clave en uno de los proyectos más importantes de su historia reciente: el diseño de las estaciones de la Línea 1 del Metro será modificado para integrarse mejor a la ciudad y generar nuevos espacios urbanos, luego de un acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán que destrabó recursos y ajustes técnicos que estaban pendientes.

El anuncio marca un punto de inflexión en la obra, que ya supera el 70 % de avance y que, además de mover millones de pasajeros al año, ahora también buscará convertirse en un referente urbano, cultural y arquitectónico para los barrios por donde pasará el sistema férreo.

¿Por qué el Gobierno y la Alcaldía decidieron cambiar el diseño de las estaciones del Metro?

El propio Galán explicó que, al asumir la Alcaldía, se encontró con unas estaciones que no cumplían un criterio básico: no dialogaban con el entorno urbano ni aportaban al espacio público. Por eso, le pidió al Gobierno Nacional ajustar los diseños, algo que finalmente se logró tras varias semanas de negociación con la administración Petro.

Aunque el presidente ha sido crítico del metro elevado y ha defendido un trazado subterráneo, ambas partes coincidieron en que Bogotá no podía frenar una obra que ya está en plena construcción. El acuerdo permitió usar recursos ya autorizados para mejorar la estructura externa de las estaciones y su relación con la ciudad.

Bogotá acaba de dar un giro clave en uno de los proyectos más importantes de su historia reciente. Empresa Metro de Bogotá

¿Cómo serán las nuevas estaciones del Metro de Bogotá?

Las 16 estaciones de la Línea 1 dejarán de ser simples puntos de entrada y salida. El nuevo concepto apuesta por fachadas renovadas, murales de gran formato y espacios abiertos que conecten el metro con la vida cotidiana de los bogotanos.

Cada estación tendrá una identidad visual propia, inspirada en el barrio o la zona donde estará ubicada. La idea es que el metro no se sienta como un elemento ajeno, sino como parte del paisaje urbano, con lugares para el encuentro, el comercio de cercanía y actividades culturales.

¿Qué cambios tendrán las fachadas y los accesos del Metro?

Las fachadas serán uno de los cambios más visibles. El Distrito y la Empresa Metro de Bogotá trabajan en diseños más abiertos, con materiales modernos, iluminación mejorada y superficies pensadas para intervenciones artísticas.

También se busca que los accesos estén mejor conectados con andenes, ciclorrutas, estaciones de TransMilenio y paraderos del SITP, para que la experiencia del usuario sea más fluida y segura, sin importar el medio de transporte que utilice.

¿Habrá espacios comerciales y zonas de encuentro dentro de las estaciones?

Sí. El nuevo modelo de estaciones contempla áreas para pequeños comercios, servicios y zonas de permanencia. Esto permitirá generar ingresos adicionales para el sistema y, al mismo tiempo, ofrecer más servicios a los usuarios.

Además, se proyectan plazas, espacios públicos y áreas de integración que conecten el metro con la calle, algo que no estaba en los diseños iniciales.

¿Cómo va hoy la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La obra ya supera el 70 % de avance, según los reportes oficiales más recientes. A esto se suma la llegada de nuevos trenes desde China, que están siendo ensamblados y probados en el patio taller antes de iniciar las pruebas en vía.

Mientras la infraestructura avanza en el suroccidente y el centro de la ciudad, el rediseño de las estaciones corre en paralelo para que, cuando el sistema entre en operación, Bogotá no solo tenga metro, sino estaciones pensadas para durar décadas.

¿Desde cuándo empezarán a verse estos cambios en las estaciones?

Los ajustes ya están aprobados y entran en fase de implementación conforme avanzan las obras civiles de cada estación. En la práctica, esto significa que las estructuras que aún están en construcción o en etapa de acabados incorporarán los nuevos diseños, mientras que las que ya están levantadas recibirán intervenciones en fachadas y espacios externos.