El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la propuesta que lo ubicaba como posible ministro de Defensa en un eventual gobierno liderado por Paloma Valencia. La idea, que surgió en medio del escenario electoral, generó reacciones tanto dentro como fuera del espectro político. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 En una entrevista con Noticias RCN, el exmandatario fue contundente al descartar cualquier interés en asumir el cargo. Con una frase directa, explicó que no contempla esa posibilidad, marcando distancia frente a la iniciativa impulsada por la candidata del Centro Democrático. El planteamiento de Valencia se dio en un contexto de movimientos en las encuestas, donde figuras como Iván Cepeda Castro han ganado visibilidad. Sin embargo, la respuesta de Uribe redefine el panorama y deja sin efecto la propuesta inicial. El exjefe de Estado dejó claro que no tiene intención de regresar a un rol dentro del Ejecutivo. Durante la entrevista, afirmó que su edad es un factor determinante para no considerar el cargo, cerrando así cualquier posibilidad de integrar un gabinete ministerial en el corto plazo. Además, destacó las capacidades de Paloma Valencia, señalando que cuenta con el liderazgo suficiente para asumir directamente las responsabilidades en materia de defensa. Incluso sugirió que, en otro contexto, podría haber considerado un esquema distinto de trabajo junto a Juan Daniel Oviedo, aunque dejó claro que se trata de un escenario hipotético. La propuesta de incluir a Uribe en el Ministerio de Defensa generó tensiones entre Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. El economista manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el expresidente asumiera ese rol dentro de un eventual gobierno. Ante esto, Valencia respondió con firmeza al señalar que, como candidata presidencial, será quien tome las decisiones sobre la conformación de su gabinete. En ese sentido, defendió la idea de integrar diferentes corrientes políticas, siempre con el objetivo de priorizar la solución de los problemas del país. Pese al cruce de posturas, la candidata y su fórmula vicepresidencial sostuvieron un encuentro en el Congreso que permitió bajar la tensión. Ambos coincidieron en que las diferencias hacen parte del proceso democrático y que no representan una ruptura dentro de su proyecto político. Tras la reunión, dejaron claro que continuarán trabajando de manera conjunta, apostando por la construcción de consensos entre visiones distintas. De esta forma, buscarán consolidar una propuesta electoral que integre diversas perspectivas dentro del mismo equipo.