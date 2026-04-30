Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 722,21 pesos colombianos. En la última semana, el Real subió 87.18%, pero en el último año registra una variación de -140.83%, lo que indica un repunte reciente en contraste con una tendencia anual negativa. La volatilidad de la última semana del Real, con un 14.62%, es menor que la volatilidad anual del 14.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En las dos últimas sesiones, el real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró un sesgo bajista: tres descensos iniciales, breve recuperación, dos jornadas estables, nueva caída, leve repunte y cierre con dos nuevas bajas, dejando un saldo neto claramente negativo. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: