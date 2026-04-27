Las elecciones presidenciales en Colombia entran en su fase clave y uno de los puntos más importantes para los ciudadanos es confirmar con anticipación dónde les corresponde votar. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó múltiples canales para consultar el puesto, la dirección y la mesa de votación, con el objetivo de evitar contratiempos el día de los comicios y garantizar un proceso ágil. Desde plataformas digitales hasta herramientas de georreferenciación, la entidad busca que cada votante tenga acceso claro a su información electoral antes de acudir a las urnas en mayo de 2026. Para saber dónde votar, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de la Registraduría y acceder a la opción “Consulta lugar de votación”. Allí deberán digitar su número de cédula, seleccionar el tipo de elección y hacer clic en consultar. Además, existen otras alternativas digitales que facilitan este proceso: Estas herramientas permiten conocer no solo el puesto asignado, sino también la dirección exacta y la mesa correspondiente. El lugar de votación depende del último registro que tenga el ciudadano en el censo electoral. Este se define según el proceso de inscripción o cambio de puesto realizado previamente. Para las elecciones presidenciales de 2026, se debe tener en cuenta que: Por eso, es clave verificar la información antes del día de votación. La normativa electoral colombiana permite cambiar el lugar de votación más de una vez durante el periodo habilitado. Sin embargo, hay una regla fundamental: solo se tendrá en cuenta el último cambio registrado. Esto significa que: El proceso está regulado por la ley electoral y busca que los ciudadanos voten cerca de su lugar de residencia. La transhumancia electoral, conocida como “trasteo de votos”, ocurre cuando una persona inscribe su cédula en un lugar donde no vive con el fin de influir en resultados electorales. En estos casos: Por esta razón, es fundamental que el registro corresponda al lugar real de residencia. Podrán ejercer su derecho al voto: La Registraduría también implementó una herramienta tecnológica que permite ubicar los puestos de votación mediante mapas interactivos. A través de esta función, los ciudadanos pueden: Esta estrategia busca fortalecer la transparencia electoral y facilitar el acceso a la información.