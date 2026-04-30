Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.236,49 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro subió 3.16%, mientras que en el último año retrocedió -9.11%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 18.07%, superior al 17.01% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En las últimas 3 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el euro comenzó con tres jornadas de caídas, luego alternó movimientos y cerró con tres avances consecutivos, indicando repunte final y sesgo alcista pese a la volatilidad. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento del Euro frente a otras divisas. Este jueves, 30 de abril de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423,649.02 pesos colombianos; 200 euros costarán 847,298.04 y 500 euros, 2,118,245.10. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: