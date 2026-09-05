La llegada de nuevos trenes acerca al sistema a su etapa de operación comercial.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá ya cuenta con más de la mitad de los trenes que conformarán su flota definitiva y avanza hacia la fecha prevista para transportar a sus primeros pasajeros . Con corte al 31 de julio de 2026, el megaproyecto alcanzó un 81,25 % de avance general, mientras que la ciudad continúa recibiendo las unidades que circularán por el viaducto.

Uno de los hitos más recientes fue la llegada del tren número 17 de los 30 que tendrá el sistema, con lo que la flota superó la mitad de las unidades previstas para el inicio de la operación comercial.

La meta del Distrito es que la Línea 1 del Metro de Bogotá comience a prestar servicio el 15 de marzo de 2028, fecha anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Antes de que los pasajeros puedan utilizar el sistema será necesario completar las obras, integrar todos los componentes y realizar las pruebas correspondientes.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el cronograma presentado por el Distrito, la Línea 1 del Metro de Bogotá comenzaría su operación comercial el 15 de marzo de 2028.

La fecha representa el horizonte establecido para que los ciudadanos puedan utilizar por primera vez este sistema de transporte. Sin embargo, no significa que las obras terminen ese mismo día: antes será necesario completar la infraestructura y verificar que trenes, estaciones, vías, automatización, comunicaciones y sistemas de seguridad funcionen de manera coordinada.

El proyecto deberá entrar en una etapa especialmente importante durante su recta final, debido a que los diferentes componentes construidos a lo largo del corredor tendrán que integrarse antes de recibir pasajeros.

La Línea 1 del Metro recibió 17 trenes y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día: todos los pasajeros llegarán hasta Avenida Caracas. Representación creada con IA

¿Cuántos trenes tiene actualmente el Metro de Bogotá?

Con la llegada del tren número 17, Bogotá superó la mitad de la flota prevista para la Línea 1. En total, el sistema contará con 30 trenes para su operación comercial.

La meta del Distrito es completar las 30 durante 2026.

Cada tren estará compuesto por seis vagones y tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros, una característica que permitirá movilizar un volumen importante de usuarios a lo largo del corredor.

La llegada progresiva de los trenes al patio taller constituye uno de los indicadores visibles de que el proyecto se acerca a la etapa en la que deberá pasar de la construcción a las pruebas integrales del sistema.

¿Hasta dónde llegará la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá una extensión de aproximadamente 23,9 kilómetros y recorrerá buena parte del corredor definido para conectar diferentes sectores de la capital.

Uno de los puntos fundamentales del trazado será la avenida Caracas, donde se concentrarán importantes elementos de la infraestructura del sistema y conexiones con otros servicios de transporte público.

La construcción del viaducto ya alcanzó 17.558 metros, según la información suministrada sobre el avance del proyecto, mientras que el Distrito contempla completar esta estructura en enero de 2027 .

Esto permitirá avanzar posteriormente hacia las fases necesarias para la integración de las estaciones, los rieles, los trenes y los sistemas que harán posible la operación.

¿Qué habrá en la zona de la calle 26 y avenida Caracas?

El sector de la avenida Caracas con calle 26 tendrá una función estratégica dentro de la red de transporte de Bogotá.

En este punto estará ubicada la Estación Central del Metro, identificada como la estación número 13 del proyecto. Allí también existe la estación Calle 26 de TransMilenio y está contemplada, a futuro, la conexión con el Regiotram de Occidente.

Por esa razón, la infraestructura que se construye en este sector no solo permitirá el paso de los trenes de la Línea 1, sino que contribuirá a consolidar un nodo de movilidad con conexión entre diferentes sistemas.

¿Cuándo terminará la construcción de la Línea 1 del Metro?

El cronograma contempla que la obra completa del corredor del Metro quede terminada en septiembre de 2027.

Antes de la entrada en operación comercial todavía deberán completarse diferentes trabajos de infraestructura y posteriormente realizarse las pruebas definitivas del sistema.

El viaducto, por su parte, tiene como meta de terminación enero de 2027, de acuerdo con el cronograma señalado por el Distrito.

Después vendrá una etapa determinante: comprobar que los trenes puedan circular correctamente y que todos los sistemas tecnológicos, ferroviarios, de comunicación y seguridad trabajen de manera conjunta.