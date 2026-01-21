Confirmado | Educación decretó que las vacaciones de mitad de año serán más cortas: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria durante estos días

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la prima especial de servicios que recibían los congresistas de Colombia, un beneficio que representaba cerca de 16 millones de pesos mensuales adicionales al salario básico. La medida quedó establecida en un nuevo decreto presidencial y empezará a regir con el próximo periodo legislativo .

Según lo informado por la Casa de Nariño, el objetivo de la decisión es ajustar la remuneración de los parlamentarios a la realidad económica del país y avanzar en una política de austeridad en el gasto público, en medio de un contexto de presión fiscal y reclamos ciudadanos por los altos sueldos de los altos funcionarios.

¿Qué es la prima especial de servicios que tenían los congresistas?

La prima especial de servicios era un pago adicional que se les otorgaba a los congresistas para compensar gastos asociados a su labor, como vivienda, transporte y otros beneficios que antes se entregaban de forma directa.

Con el paso de los años, esta prima se fue incrementando al mismo ritmo del salario base, hasta convertirse en uno de los rubros más altos dentro de la remuneración total de los parlamentarios.

Petro reduce la prima especial de servicios a los congresistas. EFE

¿Cuánto dinero dejarán de recibir los congresistas en Colombia?

Con la eliminación de este beneficio, los congresistas dejarán de recibir cerca de 16 millones de pesos mensuales, lo que equivale a más de 190 millones de pesos al año por cada legislador.

En términos prácticos, la decisión no reduce el salario base, pero sí elimina uno de los componentes más cuestionados de su ingreso total, que ubicaba a los congresistas entre los funcionarios mejor pagos del sector público.

¿Desde cuándo empieza a aplicarse la eliminación de la prima?

La medida tendrá efectos a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesiona el nuevo Congreso de la República que será elegido en las elecciones legislativas de marzo de ese mismo año.

Esto significa que los actuales congresistas seguirán recibiendo la prima hasta el final de su periodo, y el recorte aplicará únicamente para quienes lleguen al Capitolio en la próxima legislatura.

¿Por qué Petro decidió eliminar este beneficio salarial?

Desde el Gobierno se argumenta que la prima especial resultaba desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y no estaba alineada con los principios de sostenibilidad fiscal.

La eliminación hace parte de una narrativa más amplia de austeridad, en la que el Ejecutivo busca enviar un mensaje político de coherencia frente a los ajustes que se le piden al resto del país, especialmente en medio de reformas económicas y sociales.

¿Qué reacciones generó la decisión en el Congreso?

La medida desató un fuerte debate político. Desde sectores críticos al Gobierno, varios congresistas señalaron que el decreto tiene un tinte político y que no resuelve de fondo los problemas estructurales del gasto público.

En contraste, voces cercanas al oficialismo celebraron la decisión como un gesto simbólico de equidad y una señal de que los altos cargos del Estado también deben asumir sacrificios en tiempos de ajuste fiscal.

Con información de EFE.-