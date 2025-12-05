El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó públicamente las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre Estados Unidos. (Fuente: Archivo)

En los últimos días, el ambiente político colombiano ha estado marcado por un nuevo cruce de declaraciones que volvió a encender el debate sobre la política exterior del país. Las tensiones surgieron luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera comentarios que no pasaron desapercibidos en la escena nacional.

Las afirmaciones generaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos, especialmente entre quienes consideran que la diplomacia colombiana debe manejarse con mayor prudencia. Las críticas no tardaron en llegar y se hicieron más fuertes desde el Congreso.

En este contexto, el presidente del Senado decidió pronunciarse con contundencia. Sus declaraciones añadieron un nuevo capítulo a la discusión, evidenciando la preocupación institucional frente a la manera en que se están llevando las relaciones internacionales.

Lidio García pidió responsabilidad en el manejo de la política exterior

El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó directamente las palabras del mandatario colombiano. Señaló que la defensa de la soberanía debe hacerse con firmeza, pero sin caer en provocaciones que puedan perjudicar los intereses nacionales. Según aseguró, nunca respaldará rupturas diplomáticas ni mensajes que puedan interpretarse como desestabilizadores.

García afirmó que la verdadera defensa del país está en la diplomacia seria, la mesura y el sentido de Estado, valores que, según él, son reconocidos internacionalmente y deben mantenerse.

Las declaraciones de Petro contra Estados Unidos generaron controversia

El presidente Gustavo Petro ha reiterado su postura crítica hacia Estados Unidos en varios discursos recientes. Durante un evento militar, aseguró que Colombia ha puesto vidas durante medio siglo en la lucha contra el narcotráfico “para que los gringos no se metan tanta cocaína”, palabras que generaron debate político y diplomático.

Petro también afirmó que la guerra contra las drogas ha dejado un millón de muertos en Latinoamérica y responsabilizó a las mafias y a políticas de prohibición. Asimismo, señaló irregularidades históricas en la entrega de armas durante gobiernos anteriores.

Petro defendió su derecho a hablar “de tú a tú” con otros países

El mandatario sostuvo que Colombia tiene la capacidad de dialogar en igualdad de condiciones con cualquier nación. Aseguró que, si estuviera equivocado, rectificaría, pero insistió en que el diálogo entre países debe darse sin amenazas de por medio. También respaldó al vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien responsabilizó a algunos sectores por generar tensiones en política exterior.

Petro criticó a quienes, según él, muestran poca sensibilidad ante amenazas externas y reafirmó su llamado a defender la soberanía con firmeza.

Invitación a Donald Trump y nuevas tensiones diplomáticas

En medio de este escenario, el presidente invitó al expresidente estadounidense Donald Trump a visitar Colombia para presenciar los operativos contra la producción de cocaína. Aseguró que su Gobierno destruye diariamente varios laboratorios y que está comprometido con la reducción del narcotráfico, pese a las críticas recibidas.

Diversos sectores políticos sostienen que las declaraciones del mandatario están afectando la imagen internacional de Colombia y exigen una postura más moderada en el manejo de las relaciones exteriores.