Su mensaje, difundido en medio de crecientes tensiones con Washington y de un clima regional marcado por advertencias militares, profundizó el debate sobre la soberanía y las relaciones hemisféricas. (Fuente: Archivo)

La tensión diplomática en el continente volvió a intensificarse tras un nuevo mensaje del presidente Gustavo Petro dirigido a Estados Unidos. El pronunciamiento llega en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones entre Washington y varios países de la región, especialmente en medio de las recientes advertencias militares alrededor del régimen de Nicolás Maduro.

Durante la noche del 3 de diciembre, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta de X que reavivó el debate sobre la política exterior estadounidense, generando reacciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Petro cuestiona la historia de intervenciones de Estados Unidos

En su mensaje, el presidente sostuvo que “la larga historia de invasiones de EE. UU. a países latinoamericanos y caribeños debe terminar”. Agregó que una verdadera integración continental, “desde Alaska hasta la Patagonia”, solo sería posible si las incursiones militares quedan definitivamente en el pasado.

Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump. Captura de pantalla X

El mandatario acompañó su declaración con una imagen de un vitral ubicado en San Francisco, California, que homenajea a soldados estadounidenses que participaron en intervenciones en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y México. A juicio de Petro, la representación artística constituye un ejemplo de “machismo y racismo”, al mostrar como figura central a una mujer latina desnuda y sometida.

Relaciones entre Petro y Trump atraviesan un momento crítico

En las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se ha visto marcada por fuertes cuestionamientos. Desde la Casa de Nariño se rechazaron las declaraciones de Donald Trump, quien señaló que el mandatario colombiano tendría presuntos vínculos con organizaciones criminales, afirmación desestimada por las autoridades colombianas.

El conflicto escaló cuando Trump insinuó la posibilidad de adelantar operaciones terrestres contra el narcotráfico en territorio latinoamericano, incluyendo a Colombia. Ante ese escenario, Petro respondió con firmeza y extendió una invitación directa al presidente estadounidense.

“Venga, señor Trump, a Colombia… le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía”, escribió el mandatario, recordando que su Gobierno ha desmontado miles de laboratorios de droga sin recurrir al uso de misiles.

Nicolás Maduro afirmó haber hablado con Trump mientras aumentan las maniobras militares en el Caribe.

Maduro confirma comunicación con Trump en plena tensión regional

Mientras la discusión entre Colombia y Estados Unidos continúa escalando, las alarmas permanecen activas en Venezuela. Nicolás Maduro confirmó haber sostenido una conversación directa con Donald Trump, lo que incrementó las expectativas sobre las maniobras militares que se adelantan en el Caribe y la posibilidad de escenarios que afecten la estabilidad regional.