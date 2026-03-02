El Ministerio de Educación de Colombia confirmó que el próximo lunes 23 de marzo no habrá clases para preescolar, primaria ni secundaria, debido al feriado del Día de San José, que este año se traslada por la Ley Emiliani. La suspensión aplica para colegios oficiales y privados en todo el territorio nacional y forma parte del calendario oficial de festivos que rige el año escolar. Con este puente, miles de familias tendrán un fin de semana largo que irá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo, impactando directamente la planificación académica y laboral del país. El Día de San José se conmemora cada 19 de marzo, pero en Colombia no siempre se descansa ese día exacto. Gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), esta celebración religiosa se traslada al lunes siguiente, con el fin de crear puentes festivos y facilitar el descanso de trabajadores y estudiantes. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, por lo que el feriado se mueve al lunes 23 de marzo, fecha en la que los colegios permanecerán cerrados y no habrá actividades académicas. La medida de suspensión de clases del lunes 23 de marzo aplica para todo el sistema de educación básica y media: Tanto los colegios oficiales como los privados deben acatar el feriado, ya que se trata de una jornada de descanso obligatorio a nivel nacional. Las clases se retomarán normalmente el martes 24 de marzo. El 2026 viene cargado de puentes festivos que también marcarán pausas en el ritmo escolar. Estos son los principales festivos nacionales: Cada una de estas fechas impacta directamente el calendario escolar, ya que en todas ellas no hay clases. Aunque el Ministerio de Educación Nacional fija los lineamientos generales, en Colombia no existe un calendario escolar idéntico para todo el país. Las secretarías de educación certificadas pueden hacer ajustes menores según: Eso sí, todas deben cumplir con las 40 semanas de clase obligatorias, por lo que los feriados como el lunes 23 de marzo por San José ya están incluidos en la planeación oficial.