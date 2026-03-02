El próximo lunes 23 de marzo no habrá servicio en ventanilla ni atención al público en ninguna sucursal del Banco Agrario ni de Bancolombia en Colombia. El cierre corresponde al festivo del Día de San José, que este año se conmemora oficialmente ese lunes por efecto del traslado contemplado en la legislación colombiana. La decisión impacta a millones de usuarios que realizan trámites presenciales como retiros en caja, consignaciones, apertura de productos o radicación de documentos físicos. Las entidades financieras reiteraron el llamado a programar con anticipación cualquier diligencia que requiera presencia en oficina. El cierre se debe al festivo nacional del Día de San José, una fecha religiosa que en Colombia se rige por la llamada Ley Emiliani, la cual permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. Esto significa que, aunque la conmemoración tradicional es el 19 de marzo, para efectos laborales y del sistema financiero el día no hábil será el lunes 23. En consecuencia, el sistema bancario suspende su operación presencial en todo el territorio nacional. Durante la jornada no estarán habilitadas las oficinas físicas, por lo que quedarán suspendidos trámites como: Cualquier gestión de este tipo deberá realizarse antes del fin de semana o esperar hasta el siguiente día hábil. Aunque no habrá atención en sucursales, los canales alternos seguirán operando con normalidad. Entre ellos: Tanto Banco Agrario como Bancolombia insisten en que la mayoría de operaciones básicas pueden hacerse desde el celular o computador, sin necesidad de acudir a una oficina. Las dos entidades retomarán la atención presencial el martes 24 de marzo en sus horarios habituales. Sin embargo, históricamente el primer día hábil después de un festivo registra mayor afluencia de público, por lo que se recomienda llegar con tiempo o priorizar los canales digitales para evitar filas.