El Ministerio de Educación Nacional dejó en firme que el último día de clases en 2025 será el viernes 5 de diciembre, por lo que desde el sábado 6 de diciembre no habrá más actividades académicas en los colegios públicos del calendario A en Bogotá.

Con esta decisión, el descanso de fin de año será de siete semanas continuas, lo que obliga a las instituciones a reorganizar clausuras, boletines, matrículas y planeación docente para el 2026.

¿Por qué el calendario escolar 2025 finaliza el 6 de diciembre?

Según la cartera educativa, el cierre nacional se definió para garantizar que todos los colegios cumplan con las 40 semanas lectivas obligatorias, incluso en departamentos donde se presentaron interrupciones por clima, mantenimiento de sedes, obras de infraestructura o recuperación de días no laborados.

El Gobierno destacó tres razones principales para unificar la fecha:

Asegurar un cierre académico sin afectar los periodos de descanso.

Favorecer la organización administrativa, incluyendo boletines y matrículas .

Ajustar los tiempos pedagógicos para regiones que debieron reprogramar jornadas durante el año.

Las secretarías de educación podrán hacer ajustes menores, siempre y cuando respeten las semanas exigidas por ley.

La medida unifica el fin de clases en todos los departamentos y amplía el periodo de descanso para millones de estudiantes.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de fin de año?

Una vez terminado el calendario lectivo el viernes 5 de diciembre, las vacaciones comenzarán desde el sábado 6 de diciembre.

El regreso a clases está previsto para finales de enero de 2026, lo que completa un descanso cercano a siete semanas seguidas, uno de los más prolongados establecidos en los últimos años.

Varios rectores celebraron la medida, señalando que permitirá realizar un cierre menos apresurado y organizar mejor la entrega de informes, la planeación docente y las jornadas de matrícula.

Calendario escolar 2025 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación confirmó el siguiente cronograma para el año académico 2025:

Semana Santa: del 14 al 18 de abril.

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio.

Semana de receso escolar: del 6 al 10 de octubre.

Fin de clases: viernes 5 de diciembre.

Vacaciones de fin de año: desde el sábado 6 de diciembre.

Si bien cada secretaría departamental podrá afinar fechas para su jurisdicción, el cierre del 5 de diciembre es obligatorio y no podrá modificarse.

¿Los colegios privados también cierran el 6 de diciembre?

La mayoría de los colegios privados calendario A se acogerá a la fecha establecida por el Ministerio. No obstante, algunas instituciones podrán realizar actividades internas —como nivelaciones, reuniones finales o ceremonias— durante la primera semana posterior al cierre, sin estudiantes en jornada académica.

Los colegios calendario B continúan con un calendario independiente y sus fechas no se ven afectadas por esta resolución.