La recta final del 2025 llega con movimientos importantes en el calendario colombiano, y no solo para quienes organizan viajes o descansos. Los feriados que aún quedan por delante impactarán directamente en la rutina diaria, especialmente en el ámbito educativo, donde cualquier modificación genera cambios significativos en horarios, actividades y planificación familiar.

A pesar de que estas fechas están establecidas por ley, muchos no tienen claro cuáles son los próximos feriados ni cómo se aplicarán en colegios y entidades públicas. Algunos de ellos podrían sorprender, ya que coinciden con celebraciones históricas y días religiosos que suelen mover la agenda nacional.

Con varias jornadas aún por definirse en cuanto a su impacto operativo, el cierre del año promete más de un ajuste inesperado. Por eso, conocer qué feriados quedan puede marcar la diferencia a la hora de planificar, evitar contratiempos y aprovechar las pausas oficiales que trae el calendario colombiano.

¿Por qué los colegios cierran durante estos dos días?

Las instituciones educativas del país deben suspender sus actividades cada vez que se celebra un feriado nacional. En este caso, los colegios permanecerán cerrados por la conmemoración de dos fechas clave: el Día de la Inmaculada Concepción, celebrado cada 8 de diciembre, y el Día de la Independencia de Cartagena, una festividad trasladada al lunes más cercano según la Ley Emiliani.

Debido a esto, las escuelas no brindarán clases durante ambas jornadas, cumpliendo con la normativa vigente.

Cómo quedan las actividades escolares y cuándo se retoman las clases

Durante estos dos feriados nacionales, los colegios permanecen completamente cerrados. No se dictan clases presenciales ni virtuales, no se realizan reuniones institucionales y no se programan evaluaciones.

Las actividades se reanudan al día siguiente de la finalización de las jornadas festivas, respetando el calendario académico establecido por el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación locales.

Cuántos feriados quedan en el año

Colombia cuenta con uno de los calendarios festivos más amplios de la región y, para el cierre de 2025, aún quedan varias fechas libres de actividades laborales y escolares. Entre los feriados restantes se incluyen celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y días trasladados por la Ley Emiliani.

Estas jornadas permitirán a los colombianos disfrutar de fines de semana largos y pausas adicionales en el calendario académico, ya que los colegios y entidades públicas deben suspender actividades durante cada uno de estos días festivos.