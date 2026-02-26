Viajar al Reino Unido desde Colombia se ha convertido en una meta frecuente para quienes sueñan con recorrer ciudades como Londres, Manchester o Liverpool. Sin embargo, los colombianos deben gestionar una visa de visitante estándar para ingresar a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Este permiso aplica para turismo, viajes de negocios o estudios de corta duración, hasta por seis meses. Incluso quienes solo realicen tránsito por aeropuertos británicos deben solicitar la autorización previamente para evitar inconvenientes migratorios. La novedad es que la Embajada del Reino Unido habilitó la eVisa Reino Unido, un formato digital que reemplaza la tradicional etiqueta física adherida al pasaporte. Según la representación diplomática, “generalmente recibirá una eVisa cuando solicite con éxito una visa u otro tipo de permiso para estar en el Reino Unido”, mecanismo disponible desde el 25 de febrero. El trámite comienza en línea, a través del portal oficial de la Embajada. Luego, el solicitante debe acudir una sola vez al Centro de Solicitud de Visas (VAC) en Bogotá para validar su identidad y registrar los datos biométricos. Tras esa cita presencial, el viajero recibirá un correo con instrucciones para acceder a su visa digital. En ese mismo encuentro le devolverán el pasaporte, ya que el permiso quedará vinculado electrónicamente a su documento de viaje. Cuáles son los tiempos de espera que tendrán los solicitantes: Para usar la eVisa es obligatorio crear una cuenta en el sistema de Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI), aunque este registro no tiene costo adicional. Cuánto vale hacer la visa al Reino Unido para los colombianos: Con este sistema digital, los viajeros podrán consultar su estatus migratorio en línea y reducir el riesgo de pérdida o falsificación del documento, marcando un cambio definitivo en el proceso de visado para ingresar al Reino Unido.