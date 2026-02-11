Estados Unidos dispone de un sistema alternativo de autorización que permite a ciertos viajeros ingresar al país sin la necesidad de obtener una visa convencional. Este mecanismo se conoce como ESTA, un permiso previo que es obligatorio para ciudadanos de naciones que forman parte del Visa Waiver Program (VWP) y que viajan por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo la frontera terrestre desde el año 2022. Este beneficio es aplicable a aquellos que cumplen con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP), un programa que permite el ingreso mediante la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Para hacer uso de esta autorización, es esencial poseer un pasaporte electrónico válido (e-Passport) emitido por uno de los países que forman parte del programa, dado que la ESTA está directamente vinculada a dicho documento. A pesar de que Estados Unidos ha intensificado los controles migratorios en sus puntos de entrada, persiste un mecanismo excepcional que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar legalmente al país sin visa, siempre que el viaje sea de corta duración y con propósitos específicos. La autorización ESTA permite estadías temporales de hasta 90 días con fines de turismo, actividades comerciales limitadas o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso automático: la decisión final siempre recae en el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada. El permiso únicamente puede ser gestionado por ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP y que cumplan con las siguientes condiciones: La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, facilita el embarque; el ingreso final siempre lo decide CBP al llegar al punto de entrada. Desde 2022, también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.