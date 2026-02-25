En Colombia, el Gobierno ha ejercido su autoridad para llevar a cabo el embargo de cuentas de billetera virtual. Un número considerable de ciudadanos ha comenzado a recibir notificaciones relacionadas con el embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales. Esta iniciativa forma parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, a través de la cual el Gobierno distrital busca recuperar las obligaciones que ciertos ciudadanos han desatendido durante un extenso periodo de tiempo. En Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha confirmado que se encuentra gestionando el seguimiento de más de 25.000 individuos con deudas pendientes ante el distrito, las cuales están principalmente vinculadas a TransMilenio y aspectos de convivencia. La Secretaría de Hacienda ha decidido suspender el embargo de cuentas en entidades bancarias y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes pertenecientes a 25.000 ciudadanos que han incurrido en multas por incumplimiento de normas de convivencia. Estas sanciones son el resultado de violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A través de esta campaña, el Distrito realiza un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a aquellos que han incumplido normas de convivencia en la ciudad. Es fundamental considerar que las comunicaciones emitidas por el Distrito no requieren pagos inmediatos, ni consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias a través de aplicaciones o billeteras digitales. Las personas que hayan sido sancionadas recibirán notificaciones oficiales mediante mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se proporcionará información sobre el monto de la deuda y los métodos disponibles para regularizar la situación. Las principales causas que justifican los embargos son: La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas. El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado. En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan: El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente. Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.