Las agencias migratorias de Estados Unidos cuentan con la potestad de impedir el ingreso o invalidar pasaportes extranjeros cuando estos no cumplen con los requisitos de integridad y seguridad establecidos. En el caso de viajeros colombianos, la medida puede aplicarse si el documento presenta deterioros evidentes, modificaciones o indicios de manipulación que comprometan su validez como identificación oficial. Ante el aumento del tránsito internacional, sobre todo en temporadas de alta movilidad turística, se multiplican las consultas de ciudadanos colombianos que buscan saber qué tipos de daños pueden generar problemas al momento de ingresar al país. Rasgaduras, manchas, dobleces pronunciados u otros defectos físicos en el pasaporte pueden ser motivo de observación y, en algunos casos, derivar en un rechazo durante los controles migratorios, lo que vuelve clave conocer cómo actuar frente a estas situaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. Ante estas situaciones, los agentes migratorios están habilitados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso. Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden derivar en la invalidación del pasaporte, entre ellas: En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta. Las autoridades de Estados Unidos puntualizan que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran: En resumen, un pasaporte que muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta y sin intervenciones ajenas sigue siendo perfectamente válido para viajar. La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando: Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.