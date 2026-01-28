La muerte de Liam Gael Rodríguez ocurrió en septiembre de 2025 y es objeto de una investigación judicial en curso.

Servicio Militar Obligatorio: Defensa extendió los procesos y ahora todos los jóvenes del Ejército podrán permanecer hasta un año más

La muerte de Liam Gael Rodríguez, un bebé de 11 meses, ocurrida el 29 de septiembre de 2025 dentro del centro de estimulación Arkids, en La Calera (Cundinamarca), tomó un nuevo giro judicial tras la captura de su padre, Michael Rodríguez Ayala, confirmada por la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, la detención se produjo luego de una nueva línea de investigación que vinculó al hombre con un presunto caso de abuso sexual, hipótesis que ahora forma parte del proceso penal que busca esclarecer las causas de la muerte del menor.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación y espera los resultados definitivos de Medicina Legal, la madre del niño cuestionó públicamente la imputación y aseguró que no existen pruebas que responsabilicen a su pareja por el fallecimiento.

Qué ocurrió el día de la muerte de Liam Gael

De acuerdo con testimonios recogidos por medios nacionales, la mañana del 29 de septiembre de 2025, la madre del menor dejó a Liam Gael en el centro de estimulación Arkids, como parte de su rutina habitual.

Cerca de tres horas después, recibió una llamada urgente desde el establecimiento en la que le pidieron trasladarse de inmediato a un centro asistencial, debido a que el niño se encontraba en grave estado de salud.

El traslado al centro de salud y la confirmación de la muerte

Liam Gael fue llevado al Hospital Divino Salvador de Sopó, donde ingresó sin signos vitales, según el reporte médico. El personal de salud intentó reanimarlo durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

Inicialmente, desde el jardín infantil se le informó a la familia que el niño podría haber sufrido una broncoaspiración, versión que quedó sujeta a verificación mientras avanzaban los estudios forenses.

El niño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó sin signos vitales. Freepik

El dictamen preliminar y el giro en la investigación

El caso dio un vuelco tras un informe preliminar de Medicina Legal, que habría identificado indicios de un presunto abuso sexual, lo que llevó a la Fiscalía a ampliar el enfoque de la investigación y abrir una línea penal distinta a la inicialmente considerada.

Con base en estos elementos, las autoridades ordenaron la captura de Michael Rodríguez Ayala, quien fue trasladado a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, para la realización de los actos urgentes de judicialización.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado cuáles serán los cargos definitivos, a la espera de los resultados forenses finales que determinen con precisión la causa del deceso.

La reacción de la madre del menor

En declaraciones a Noticias Caracol, Mildret Narváez, madre de Liam Gael, rechazó la versión entregada por la Fiscalía y calificó la imputación como falsa. Aseguró que la familia estuvo durante meses esperando los resultados oficiales de Medicina Legal.

Según relató, dichos informes habrían sido entregados en octubre y diciembre de 2025, pero, según su versión, el fiscal del caso se negó a reconocerlos formalmente. Además, insistió en que no le han presentado pruebas que comprometan a su pareja.

La mujer también expresó sentirse vulnerada por el proceso y reiteró que, a su juicio, las responsabilidades deben investigarse en el funcionamiento del centro donde el menor fue entregado con vida y trasladado posteriormente sin signos vitales.

La Fiscalía avanzó en una nueva línea de investigación tras conocerse el informe preliminar de Medicina Legal. Freepik

La situación del centro de estimulación Arkids

Tras el fallecimiento del niño, Arkids suspendió sus actividades mientras avanzan las investigaciones. El establecimiento, que operaba en La Calera desde hace varios años, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y por no contar con todos los permisos requeridos.

El abogado del centro, Andrés Muñoz, aseguró que las docentes colaborarán con las autoridades y sostuvo que no existió intención de causar daño. También denunció que el personal ha recibido amenazas desde que ocurrió la muerte del menor.

Las condiciones operativas y legales del centro continúan bajo revisión, en un proceso paralelo que busca establecer posibles responsabilidades penales y administrativas en el caso de la muerte de Liam Gael Rodríguez.