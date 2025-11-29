Investigan el asesinato de un hombre abatido en plena calle: la Policía cree que el sicario se equivocó de persona. (Foto: Shutterstock)

Escala la violencia en el Catatumbo: choque entre disidencias de las Farc y el ELN deja siete fallecidos

La Policía Nacional de España, que investiga el asesinato de Jonathan Josué D. B., conocido como “El Conejero”, ocurrido el pasado 26 de junio en Telde, Gran Canaria, maneja la hipótesis de que los sicarios contratados para cometer el crimen se habrían equivocado de persona.

Según informaron el jueves los diarios Canarias7 y La Provincia, retomados por la agencia EFE, los agentes que detuvieron a los presuntos autores del homicidio hallaron conversaciones en sus teléfonos móviles en las que los implicados lamentan el error cometido y reconocen que el verdadero objetivo era otro .

Los hechos ocurrieron el 26 de junio, cuando Jonathan Josué D. B. fue abatido en plena vía pública por un hombre que se desplazaba en motocicleta y que le disparó cinco veces con un revólver en el barrio San José de Las Longueras, cerca de la vivienda de la víctima. Dos días después, la Policía detuvo al supuesto sicario al que habrían encargado la ejecución del crimen, así como a un presunto cómplice.

Nuevas detenciones por el crimen en Telde, España

Dos meses después de las primeras capturas, en Jaén fue detenido un tercer hombre por su presunta implicación en la preparación del asesinato. La semana pasada, también en Andalucía, los agentes arrestaron a un cuarto sospechoso, señalado como colaborador directo del autor material de los disparos.

La prensa local destaca que la investigación dio un giro sustancial tras el análisis de las conversaciones extraídas de los teléfonos incautados a los cuatro detenidos, todos de origen colombiano.

Investigan el asesinato de un hombre abatido en plena calle: la Policía cree que el sicario se equivocó de persona. (Foto: Archivo)

Los chats que revelaron el error de objetivo

Según estas publicaciones, los mensajes apuntan a que los implicados se habrían equivocado de objetivo y que el crimen no se ejecutó contra la persona inicialmente prevista. Además, alertan de que los blancos del ataque no serían uno solo, sino varios miembros de un clan supuestamente vinculado al narcotráfico.

La víctima era sobrino de José C. A., alias “El Negro”, quien un mes antes había sido condenado a 12 años de prisión por intentar asesinar a tiros, junto a su hijo, a dos hombres durante el Viernes Santo de 2022 en Jinámar, otro barrio del municipio de Telde.

Por esta razón, la Policía investigó si existía alguna conexión entre ambos episodios violentos o si la muerte de Jonathan Josué D. B. estaba relacionada con las presuntas actividades de narcotráfico atribuidas a su tío.

Las autoridades dieron por cerrada la investigación principal, aunque informaron que continuarán analizando información complementaria para esclarecer completamente los hechos.