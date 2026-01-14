Horror en una playa de Ecuador: avanza la investigación por cinco cabezas humanas halladas entre palos de caña. (Imagen: archivo)

Durante la jornada del domingo 11 de enero, la Policía de Ecuador confirmó el hallazgo de cinco cabezas humanas exhibidas en una playa turística del país. El hecho ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí, una zona costera frecuentada por pescadores y visitantes.

Las autoridades informaron que el macabro descubrimiento se produjo en un paseo marítimo frente al mar, en las inmediaciones de un hotel.

De acuerdo con el reporte preliminar, los restos fueron encontrados colgados con cuerdas entre palos de caña, una escena que activó un amplio operativo policial y el cierre preventivo del sector, según informó El Tiempo.

Qué se sabe del hallazgo en Puerto López

Investigadores de la Policía Nacional realizaron la verificación en el lugar y confirmaron que se trataba de cinco cabezas humanas, sin que hasta el momento hayan sido encontrados los cuerpos completos de las víctimas. Las primeras diligencias se concentraron en preservar la escena y recolectar elementos para la investigación.

Según la información oficial, las personas asesinadas habían sido reportadas como desaparecidas días antes. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron el proceso de identificación, en coordinación con familiares y organismos forenses.

La principal hipótesis de la investigación

La línea inicial de investigación apunta a que las víctimas habrían sido ejecutadas en altamar, hipótesis que es analizada por los equipos especializados. Esta versión fue planteada por mandos policiales de la zona, en el marco de las declaraciones ofrecidas a medios internacionales.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran los restos atados a dos postes de caña, frente al mar y sobre la arena, lo que refuerza la tesis de un mensaje deliberadamente expuesto en un sitio visible.

El mensaje hallado en el lugar

Junto a los restos, las autoridades encontraron un cartel escrito sobre una tabla de madera con un mensaje intimidatorio dirigido, presuntamente, a personas vinculadas a robos y extorsiones en la zona costera. En Ecuador, estas extorsiones son conocidas como “vacunas”, una práctica frecuente de los grupos criminales contra comerciantes y pescadores.

El contenido del mensaje es analizado como parte del expediente, ya que podría aportar información clave sobre los responsables y el móvil del crimen.

Un hecho que se da en medio de una escalada de violencia

El hallazgo ocurrió en un contexto de violencia creciente en Manabí, una provincia donde en las últimas semanas se registraron ataques armados y masacres. Puerto López, pese a ser un destino turístico, no ha quedado al margen de esta situación.

Ecuador atraviesa un escenario complejo de seguridad, marcado por la disputa de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, que utilizan el territorio como punto estratégico para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.

La postura del Gobierno ecuatoriano

El presidente Daniel Noboa sostiene una política de mano dura contra el crimen organizado y declaró al país en conflicto armado interno frente a las mafias. Esta estrategia se da en un país que cerró 2025 con una de las tasas de homicidios más altas de su historia reciente, de acuerdo con datos de observatorios especializados.

La investigación por el hallazgo en Puerto López continúa abierta y se encuentra en etapa de recolección de pruebas, mientras las autoridades buscan determinar la identidad de todas las víctimas y la responsabilidad de los autores del crimen.