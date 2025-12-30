Caso Zulma Guzmán: la búsqueda en Internet que la delató y se convirtió en una pieza clave de la investigación criminal. (Imagen: archivo)

El caso de Zulma Guzmán se transformó en uno de los procesos judiciales más delicados en Colombia tras la muerte de dos niñas en Bogotá por una intoxicación con talio, una sustancia altamente tóxica. La investigación avanzó con el análisis de pruebas forenses y documentales que permitieron reconstruir lo ocurrido.

Uno de los elementos que cobró mayor relevancia dentro del expediente fue el análisis del rastro digital de la empresaria. De acuerdo con los documentos judiciales, semanas antes de los hechos Guzmán realizó búsquedas en Internet sobre los efectos del talio en el cuerpo humano, información que luego fue contrastada con los resultados de las necropsias practicadas a las víctimas.

La búsqueda en Internet que se volvió una prueba clave

La Fiscalía incluyó estos registros de navegación en el documento formal de solicitud de extradición enviado a las autoridades del Reino Unido, país en el que Zulma Guzmán fue detenida. En ese informe se explica que las consultas realizadas guardan relación directa con la sustancia hallada en los cuerpos de las niñas.

A esta evidencia se sumaron otros elementos recolectados durante la investigación, como la compra de frambuesas en fechas cercanas a los hechos. Según la hipótesis del ente acusador, ese alimento habría sido utilizado para suministrar el veneno.

Qué logró establecer la investigación

Según el expediente judicial, los hechos afectaron a tres menores de edad. Dos de ellas fallecieron, mientras que una tercera sobrevivió con un compromiso grave de varios órganos vitales, situación que puso en riesgo su vida y obligó a una atención médica inmediata.

La Fiscalía también logró establecer que Guzmán se encontraba en Colombia cuando ocurrieron los hechos y que salió del país luego de confirmarse la muerte de las niñas, viajando posteriormente a Argentina, dato que fue incorporado dentro del análisis del caso.

Situación judicial actual del caso Zulma Guzmán

En la única entrevista que concedió, la empresaria aseguró que es inocente y sostuvo que las acusaciones buscan afectar su buen nombre. Sin embargo, la Fiscalía considera que existen indicios suficientes para atribuirle el delito de homicidio agravado, dado que las víctimas eran menores de edad.

Actualmente, Zulma Guzmán permanece detenida en el Reino Unido bajo atención médica y de salud mental. Una vez su estado de salud lo permita, se espera que avance el trámite de extradición para que enfrente el proceso judicial correspondiente ante la justicia colombiana.