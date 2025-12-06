Quién fue Vincent Darrell Groves, el asesino serial más peligroso de Colorado que fue descubierto por una muestra de ADN olvidada en una bolsa.

Es oficial | El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes 8 de diciembre y el fin de semana se extenderá por 3 días

Casi 40 años después del asesinato de Rhonda Marie Fisher, de 30 años, las autoridades de Colorado lograron identificar al responsable del crimen gracias a una muestra de ADN recuperada de unas bolsas de papel que la víctima llevaba consigo. El asesino fue Vincent Darrell Groves, considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos del estado estadounidense.

Según comunicó la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas (DCSO), el caso de Fisher permaneció sin resolverse durante cuatro décadas a pesar de una extensa investigación, revisiones periódicas y nuevas pruebas de ADN realizadas en 2017 que no arrojaron resultados concluyentes. Sin embargo, en 2025 la situación cambió.

A comienzos de este año, la Unidad de Casos Sin Resolver del DCSO reabrió la investigación. Los agentes realizaron una revisión exhaustiva de todas las evidencias en colaboración con un científico forense del Laboratorio Forense Unificado y personal del Departamento de Propiedad y Evidencia, y presentaron nuevas pruebas de ADN que finalmente permitieron rastrear e identificar a Groves.

Un crimen sin respuestas durante casi cuatro décadas

El cuerpo de Rhonda Marie Fisher fue encontrado el 1 de abril de 1987, cuando un automovilista que transitaba por un terraplén en la cuadra 3500 de South Perry Park Road, al sur de Sedalia, en la zona rural del condado de Douglas, lo divisó. La víctima presentaba signos de agresión sexual y estrangulación, según el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas (DCSO).

La investigación estableció que fue vista con vida por última vez la noche anterior a su muerte, mientras caminaba por South Monaco Parkway, en Denver.

En las semanas previas al crimen se había hospedado con varios conocidos; uno de ellos fue considerado persona de interés por los agentes, pero posteriormente quedó descartado. También se indagó a delincuentes reincidentes activos en la zona entre 1970 y 1990, hasta que el caso finalmente se enfrió.

Las autoridades de Colorado lograron identificar a su asesino gracias a muestras de ADN acumuladas en bolsas de papel. Oficina del Sheriff del Condado de Douglas

El rastro genético que reveló al asesino

Finalmente, a fines de octubre, los investigadores lograron dar con una respuesta gracias a pruebas de ADN adicionales recuperadas a comienzos de 2025. Tras 38 años sin resultados, obtuvieron una coincidencia genética entre los distintos casos mediante el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS).

El ADN hallado en las bolsas de papel colocadas en las manos de Fisher, usadas para preservar evidencia en la escena del crimen, coincidió con muestras biológicas correspondientes a tres homicidios cometidos en 1979 en Denver por Vincent Darrell Groves.

“Obtener un perfil de ADN viable a partir de bolsas de papel de casi cuatro décadas de antigüedad es excepcionalmente raro y subraya el valor extraordinario de la preservación meticulosa de la evidencia y la reevaluación forense periódica ”, destacó la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas.

El prontuario del asesino serial de Colorado

Las autoridades informaron que Vincent Darrell Groves fue un asesino en serie que actuó en Colorado entre 1978 y 1988, atacando principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tenía antecedentes por tráfico sexual y distribución de drogas, y fue condenado por asesinato en 1982. Sin embargo, recuperó la libertad antes de cumplir cinco años de prisión, periodo tras el cual volvió a cometer delitos violentos.

Gracias al análisis de ADN y a sólidas líneas de investigación, se le atribuyeron al menos 12 homicidios, además de un intento de asesinato y un caso de agresión sexual en el área metropolitana de Denver. Las autoridades creen que el número real de víctimas podría ser mayor.

El asesino fue arrestado en dos ocasiones en Colorado. Falleció en 1996. (Imagen: Archivo).

Groves murió en 1996 mientras permanecía bajo custodia del Departamento de Correccionales de Colorado, luego de ser condenado por los asesinatos de Diann Mancera en 1988, en el condado de Douglas, y de otra víctima en el condado de Adams.

Aunque no puede comparecer ante un tribunal por el asesinato de Rhonda Marie Fisher, su identificación permitió que la familia de la víctima encontrara finalmente un cierre al caso.