El Gobierno de Estados Unidos formalizó a finales de 2025 una actualización sobre su sistema de verificación migratoria basado en tecnología biométrica. La medida se vincula con controles de entrada y salida aplicados a personas no ciudadanas en distintos puntos autorizados del país. Aunque el proceso no implica investigaciones manuales individuales, sí refuerza la validación de identidad mediante cámaras, registros digitales y comparación automatizada de información migratoria. Con esta actualización normativa, los controles migratorios mantienen y amplían el uso de herramientas de reconocimiento facial y otros mecanismos de identificación contemplados dentro del marco legal vigente. La norma conocida como Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a recolectar fotografías y otros datos biométricos durante determinados procesos migratorios. El objetivo oficial es fortalecer la verificación de identidad, mejorar controles administrativos y facilitar la detección de inconsistencias documentales o migratorias. Según la regulación federal, la fotografía facial puede ser utilizada en procesos de ingreso o salida del país y luego comparada con documentos previamente asociados al viajero, como pasaportes, visas y otros registros migratorios disponibles. Estados Unidos ya utilizaba controles biométricos desde años anteriores. Sin embargo, la actualización regulatoria amplió formalmente el marco operativo para su aplicación en más procesos y puntos autorizados. Las personas no ciudadanas que viajen a Estados Unidos pueden atravesar controles automatizados donde cámaras autorizadas capturan imágenes para validar identidad y verificar información migratoria. En determinados casos, las autoridades pueden solicitar información complementaria cuando existan inconsistencias documentales, alertas administrativas o necesidad de validación adicional. El sistema también permite registrar con mayor precisión movimientos de ingreso y salida, fortaleciendo procesos de control migratorio y verificación documental. De acuerdo con la normativa federal, el programa busca automatizar verificaciones y reforzar procesos de identificación digital dentro del sistema fronterizo estadounidense.