En Colombia, el marco normativo que regula las herencias establece un procedimiento específico para la distribución de los bienes de una persona tras su fallecimiento. En caso de que exista un testamento válido, este documento se convierte en la referencia primordial para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya actuado con plena capacidad mental y voluntad al momento de su redacción. Si un juez determina que el testamento carece de validez (ya sea por falta de lucidez, coacción u otras irregularidades), la distribución de los bienes no se llevará a cabo conforme a lo estipulado en el documento. En tal caso, la repartición se realiza a través de sucesión intestada, un proceso en el que la legislación determina quiénes son los herederos y el porcentaje que les corresponde, sin considerar la voluntad que el fallecido pudiera haber expresado en su testamento. En Colombia, un testamento puede ser declarado inválido si se verifica alguna de las siguientes circunstancias: En cualquiera de estos casos, un juez tiene la facultad de dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se distribuya conforme a las normas de la sucesión intestada. En ausencia de un testamento válido, la ley establece la distribución de los bienes a través de sucesión intestada. El Código Civil determina un orden específico de herederos: De este modo, la norma asegura la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, aun cuando existan otros beneficiarios con derechos preferentes. Por lo tanto, es imperativo que las personas implicadas en un proceso sucesorio busquen asesoría legal, con el propósito de que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a la legislación colombiana y con el menor nivel de conflicto posible. En caso de que un testamento sea anulado, la última voluntad del difunto pierde su validez y la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con la ley. Esta situación puede generar disputas familiares, especialmente si el documento contenía cláusulas que favorecían a individuos específicos.