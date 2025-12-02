Un descanso inesperado modifica el ritmo escolar y adelanta un fin de semana extra largo para millones de estudiantes.

El Gobierno de Colombia informó que los feriados que se aproximan generarán nuevos descansos prolongados para estudiantes en varias regiones del país. Al caer en domingo, estas jornadas facilitarán que numerosos colegios programen recesos continuos de hasta cuatro días seguidos.A medida que avanza la etapa final del año, miles de familias empiezan a revisar cuáles serán los próximos descansos escolares y de qué manera podrían influir en el calendario académico previo al cierre del ciclo lectivo.

Cierre de escuelas en Colombia: los motivos

Según el calendario oficial, estos serán los días que generarán descansos continuos para los estudiantes en distintas zonas del país:

Domingo 7 y lunes 8 de diciembre: jornadas asociadas a la tradicional celebración de la Inmaculada Concepción.

Ambos feriados conservan una importancia cultural y espiritual para Colombia. Además, como muchas instituciones educativas desarrollan actividades los sábados, los alumnos podrán disfrutar de una pausa mínima de dos días seguidos en cada uno de estos periodos (domingo y lunes festivo).

Descanso obligatorio para los alumnos

Los colegios suelen reorganizar sus actividades cuando los feriados coinciden junto al fin de semana, evitando así jornadas aisladas de clase. Esto facilita la logística escolar y brinda un descanso uniforme para estudiantes y docentes.

En la mayoría de instituciones, este ajuste no modifica el total de jornadas académicas, sino que se adapta el calendario para mantener continuidad y equilibrio en las actividades.

Cierre de escuelas: qué implica para las familias

Aunque no se trata de una suspensión obligatoria nacional, muchos centros educativos optan por otorgar este tipo de descanso extendido. Por eso, es importante que las familias consulten los comunicados de cada institución.

Los estudiantes tendrán así una oportunidad adicional para descansar, compartir en familia o participar de actividades culturales propias de estas fechas.