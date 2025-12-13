Confirmado: Prosperidad Social depositará hasta 500.000 pesos a las personas que presenten estos 3 documentos. (Imagen: archivo)

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) continúa con la implementación de sus programas de transferencias monetarias, los cuales benefician a más de 546,000 hogares colombianos mediante subsidios que alcanzan hasta 500,000 pesos por ciclo.

Estos apoyos económicos son distribuidos a través del programa Renta Ciudadana, en particular en su línea de Valoración del Cuidado.

El subsidio de 500,000 pesos se entrega cada 45 días a aquellas familias que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por Prosperidad Social y que están debidamente registradas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV).

Estos 3 documentos esenciales para obtener el subsidio

Para acceder a este beneficio económico, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa:

1. Cédula de Ciudadanía Colombiana : Es el documento más importante para comprobar la identidad y nacionalidad colombiana. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad en físico y vigente, ya que este es indispensable para verificar la información personal en el sistema de Prosperidad Social.

2. Registro en el Sisbén IV : Los solicitantes deben comprobar que se encuentran registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su versión IV. Este sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas y determina qué hogares pueden acceder a los diferentes subsidios gubernamentales. : Los solicitantes debenen el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su versión IV. Este sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas y determina qué hogares pueden acceder a los diferentes subsidios gubernamentales.

3. Certificado de No Recepción de Otros Subsidios: Es necesario demostrar que no se reciben transferencias de otros programas nacionales como Colombia Mayor, Renta Joven, Familias en Acción u otros subsidios similares, para evitar duplicidad en la entrega de apoyos económicos.

Para acceder al subsidio de 500,000 pesos, los beneficiarios deben presentar cédula, registro Sisbén IV y certificado de no duplicidad de subsidios. (Imagen: archivo)

Cómo verificar si eres beneficiario del programa

Los ciudadanos interesados pueden acceder al portal oficial de Renta Ciudadana para verificar su elegibilidad, donde deberán ingresar su número de cédula en la sección “Consulta de beneficiarios”.

Asimismo, es posible dirigirse al sitio web principal de Prosperidad Social para obtener información actualizada sobre los diversos programas sociales disponibles.

Para verificar la clasificación en el Sisbén IV, los usuarios deben ingresar y seleccionar “Consulta tu grupo Sisbén”, donde podrán conocer en qué categoría se encuentran clasificados.

Métodos de pago y fechas de entrega disponibles

Los pagos se realizan a través del Banco Agrario y sus aliados estratégicos, incluyendo cajeros automáticos de Servibanca, corresponsales bancarios, y plataformas como SuperGiros, Efecty y Movii.

Prosperidad Social ha confirmado que los pagos del quinto ciclo de 2025 iniciaron el 4 de diciembre, beneficiando a más de 780,000 familias con montos que oscilan entre $160,000 y $500,000, dependiendo de la composición del hogar y la clasificación en el Sisbén.

Los subsidios de Prosperidad Social se entregan a través del Banco Agrario, SuperGiros, Efecty y otras plataformas autorizadas. (Imagen: archivo) Nelson Hernandez Chitiva

El programa continuará operando durante 2025, aunque ha experimentado algunas modificaciones presupuestarias. Los beneficiarios recibirán notificaciones por mensaje de texto con información detallada sobre fechas específicas de pago y puntos de cobro habilitados.

Los hogares que no cuenten con productos bancarios pueden abrir una cuenta gratuita en el Banco Agrario o utilizar los puntos de pago autorizados para recibir sus transferencias monetarias de manera segura y oportuna.