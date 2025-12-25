Es oficial | Millones de colombianos corren riesgo de ser eliminados del Sisbén (Fuente: archivo).

El Sisbén es la base que utiliza el Estado para clasificar a la población según sus condiciones socioeconómicas y asignar programas sociales. Mantener la información actualizada se volvió clave para no perder beneficios que hoy dependen directamente de este registro.

En Colombia, millones de personas dependen de la correcta clasificación del Sisbén IV para acceder a apoyos económicos, servicios y ayudas focalizadas. El Gobierno ha reiterado que los datos inconsistentes o desactualizados afectan la entrega de subsidios a quienes realmente los necesitan.

Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se insiste en que una mayor depuración del sistema permite mejorar la focalización. Según la entidad, “en la medida en que más personas estén correctamente focalizadas a través de la encuesta Sisbén, hay más información para que los subsidios y demás beneficios de los programas sociales sean entregados a las personas que realmente los requieren”.

Registros bloqueados y riesgo de exclusión

Las autoridades confirmaron que los ciudadanos con fichas bloqueadas podrían quedar fuera del sistema. Claudia Jimena Herrera, jefa de la oficina del Sisbén en Barranquilla, explicó a Red Más que el bloqueo sostenido tiene consecuencias directas sobre la permanencia en la base de datos.

“El Departamento Nacional de Planeación procederá a eliminar del Sisbén a todas aquellas personas que durante tres meses o más permanezcan bloqueadas en el sistema”, advirtió la funcionaria en un video dirigido a la comunidad.

Cómo verificar el estado de la ficha

El DNP informó que actualmente cerca de 34 millones de personas están registradas en el Sisbén IV y que la información es revisada de forma constante. Cuando se detectan inconsistencias en los datos, el sistema puede suspender temporalmente la encuesta del hogar.

Para saber si una ficha presenta problemas, el ciudadano debe ingresar al portal oficial del Sisbén, seleccionar su tipo de documento, digitar el número de identificación y consultar el estado del registro. Algunos mensajes advierten sobre inconsistencias en la recolección de datos o procesos de verificación de calidad.

Qué hacer para evitar la eliminación

Cuando la plataforma muestra alertas por inconsistencias, el hogar debe iniciar un proceso de corrección. Este trámite no se hace en línea y requiere acudir directamente a la oficina del Sisbén del municipio correspondiente.

Allí, los funcionarios orientan a los ciudadanos para actualizar la información o solicitar una nueva encuesta, según el caso. Las autoridades recalcan que todos los trámites son gratuitos y recomiendan no entregar dinero a intermediarios que prometan agilizar el proceso.