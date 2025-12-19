Confirmado por Prosperidad Social: el puntaje en el Sisbén que necesita para recibir subsidios en 2026.

El Sisbén seguirá siendo en 2026 la principal herramienta del Estado colombiano para ordenar a los hogares según su realidad económica y definir el acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Estar correctamente registrado y clasificado marcará la diferencia para millones de personas que esperan recibir transferencias o apoyos durante el año.

Desde hace varias décadas, este sistema ha evolucionado para reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población. Con la metodología vigente, ya no se habla de un número único, sino de una categorización que busca identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, un cambio que redefine cómo se asignan los beneficios sociales.

Cómo funciona la clasificación del Sisbén IV

Con la entrada en operación del Sisbén IV, el esquema tradicional de puntajes quedó atrás. En su lugar, los hogares son ubicados en grupos definidos por letras, un modelo que permite una focalización más precisa de los programas sociales administrados por entidades como Prosperidad Social.

El sistema de Sisbén permite categorizar a las personas que necesitan apoyo económico (Fuente: Archivo).

Este sistema evalúa múltiples variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. Esa ubicación determina si una persona puede ser priorizada en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras estrategias de protección social que se mantendrán vigentes en 2026.

Los grupos que definen el acceso a subsidios

Cada uno de los grupos se divide internamente en subgrupos que afinan aún más la clasificación. Por eso, mantener actualizada la información en el Sisbén será determinante para quienes buscan recibir apoyos económicos en 2026 y evitar quedar por fuera de los programas sociales.

Los cuatro grupos son:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema Población con menor capacidad de generar ingresos Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada Población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en condición de vulnerabilidad Población en riesgo de caer en la pobreza Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no están en situación de pobreza Población no pobre, no vulnerable Grupos del A1 al A5.

Cómo consultar si le corresponde el subsidio con cédula y Sisbén

Para confirmar si el hogar hace parte de los beneficiarios activos, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del Banco Agrario y seguir estos pasos: