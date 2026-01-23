Educación decretó las fechas de vacaciones y recesos en colegios públicos de Bogotá. (Fuente: archivo)

El calendario escolar de 2026 para los colegios públicos de Bogotá ya está definido. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) estableció cómo se distribuirán las semanas de clase, los recesos académicos y las vacaciones de los estudiantes de preescolar, básica y media.

Con este esquema, miles de hogares comienzan a planificar actividades, viajes y rutinas diarias, teniendo en cuenta los períodos oficiales de descanso que interrumpen el año lectivo.

Cuándo empiezan y terminan las clases en Bogotá en 2026

De acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Educación de Bogotá, el año escolar 2026 tendrá una duración de 40 semanas efectivas de clase. Las actividades académicas en los colegios públicos de la capital iniciarán el lunes 26 de enero de 2026.

El cierre del calendario académico está previsto para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que finaliza el segundo período escolar. Estas fechas aplican para todas las instituciones educativas oficiales del Distrito, según la resolución vigente citada por Infobae.

Receso de Semana Santa: las fechas confirmadas

El primer descanso del año llegará con la Semana Santa, también conocida como Semana Mayor. En 2026, el receso escolar se extenderá desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, periodo durante el cual no habrá actividades académicas.

Este espacio marca una pausa en el primer tramo del año lectivo y suele ser utilizado por las familias para viajar o descansar, antes de retomar las clases con normalidad.

Vacaciones de mitad de año: cuándo serán en 2026

El segundo receso importante corresponde a las vacaciones de mitad de año, que se desarrollarán desde el lunes 22 de junio hasta el lunes 6 de julio. Esta pausa coincide con el cierre del primer semestre escolar y es una de las más extensas del calendario académico.

Según explicó la SED, este periodo permite a los estudiantes recargar energías antes de iniciar el segundo semestre de clases.

Semana de receso escolar en octubre

Durante el segundo semestre, el calendario incluye la tradicional semana de receso de octubre. Para 2026, este descanso está programado entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre.

Aunque se trata de una pausa más corta que las vacaciones de mitad de año, cumple un rol fundamental en el bienestar de los estudiantes antes del tramo final del calendario escolar.

Vacaciones de fin de año: las más largas del calendario

Una vez finalicen las clases el 27 de noviembre, los estudiantes iniciarán las vacaciones de fin de año, el receso más extenso del calendario académico. Este periodo se extenderá desde el lunes 30 de noviembre de 2026 hasta el lunes 11 de enero de 2027, cuando está previsto el regreso a las aulas para el siguiente ciclo escolar.

Este lapso coincide con las festividades de diciembre y comienzos de enero, por lo que muchas familias aprovechan para compartir más tiempo o realizar viajes.

Movilidad escolar: quiénes pueden acceder al beneficio en 2026

Además del calendario académico, la Secretaría de Educación de Bogotá confirmó la continuidad del programa de Movilidad Escolar durante 2026. Este servicio busca garantizar la asistencia regular de los estudiantes que viven a mayor distancia de sus instituciones educativas.

El beneficio está dirigido a niños y niñas de Pre-Jardín, Jardín y Transición que residan a un kilómetro o más del colegio, y a estudiantes de primero a once grado que vivan a dos kilómetros o más.

La entidad indicó que los estudiantes antiguos que ya cuentan con el servicio tendrán una renovación automática, mientras que quienes ingresen por primera vez deberán solicitarlo al aceptar el cupo escolar a través del aplicativo oficial de prematrícula.

Con este calendario, la administración distrital busca ofrecer claridad y previsibilidad a las comunidades educativas, permitiendo que docentes, estudiantes y familias puedan organizar con anticipación el año escolar 2026.