La Alcaldía de Bogotá confirmó que el pico y placa los sábados sí se implementará, pero no arrancará de forma inmediata. La medida, que hace parte de una estrategia para ordenar la movilidad de fin de semana, entraría a regir durante el primer semestre de 2026, siempre y cuando se logren acuerdos con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de la Sabana.

¿Desde cuándo empieza a regir el pico y placa los sábados en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán aclaró que la restricción sabatina no comenzará en enero de 2026, como se había interpretado inicialmente. La fecha definitiva aún no está fijada y dependerá de las conclusiones de las mesas técnicas que adelanta el Distrito con autoridades regionales.

La Administración busca evitar una aplicación unilateral y medir con datos reales cómo impactaría la movilidad los fines de semana, especialmente por el alto flujo de vehículos que ingresan desde municipios cercanos.

¿Qué vehículos tienen pico y placa los sábados actualmente en Bogotá?

Hoy en día, el pico y placa los sábados solo aplica para un grupo específico: los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad. Para estos automotores, la restricción rige entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., según el último dígito de la placa.

La medida no se aplica los domingos ni festivos y su objetivo principal es reducir la congestión y la contaminación generada por vehículos antiguos, que suelen tener mayores niveles de emisiones.

¿Cómo funciona el calendario del pico y placa los sábados según la placa?

El esquema actual funciona con rotación semanal, similar al de los días hábiles. El modelo base es el siguiente:

Un sábado pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Al siguiente sábado pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Este sistema es el que el Distrito toma como referencia para una eventual ampliación a otros tipos de vehículos en 2026.

¿A qué carros se ampliaría el pico y placa sabatino en 2026?

La propuesta más fuerte de la Alcaldía es que el pico y placa los sábados se extienda a los carros particulares que no estén matriculados en Bogotá. Según el Distrito, estos vehículos tendrían restricción dos sábados al mes.

La idea es clara: incentivar que los propietarios trasladen la matrícula a la capital, especialmente porque una parte importante del parque automotor que circula a diario no aporta impuestos en la ciudad.

¿Cuántos carros de fuera circulan por Bogotá?

De acuerdo con cifras oficiales, cerca del 30 % de los carros que se mueven por Bogotá están registrados en otros municipios o departamentos. Para la Alcaldía, esto genera un desequilibrio: usan las vías, contribuyen al trancón y a la contaminación, pero no pagan el impuesto vehicular en la ciudad.

Ese fenómeno se ha intensificado en los últimos años, sobre todo en la Sabana de Bogotá, donde muchas personas viven fuera de la capital pero trabajan dentro de ella.

¿Por qué Bogotá quiere que los carros se matriculen en la ciudad?

La Administración Distrital sostiene que desde 2012 ha caído la proporción de vehículos nuevos matriculados en Bogotá. Como consecuencia, desde 2015 más de 240.000 carros dejaron de registrarse en la capital.

Según cálculos oficiales, esto habría significado una pérdida cercana a 1,1 billones de pesos en recaudo, recursos que habrían podido destinarse a mantenimiento vial, obras de movilidad y fortalecimiento del transporte público.

¿Qué pasará con el pico y placa solidario para carros de afuera?

Otro cambio que viene en camino es el ajuste al pico y placa solidario. Para los vehículos no matriculados en Bogotá, el costo del permiso sería un 50 % más alto que para los carros registrados en la ciudad.

El Distrito explicó que este recargo busca compensar el impacto que estos vehículos generan en la movilidad y reforzar el incentivo económico para trasladar la matrícula.

¿Qué dicen Cundinamarca y los municipios vecinos sobre la medida?

Desde la Gobernación de Cundinamarca se ha pedido prudencia. Las autoridades regionales advierten que miles de personas viven fuera de Bogotá pero dependen de la ciudad para trabajar, estudiar o acceder a servicios.

Por eso, las mesas técnicas están evaluando escenarios de implementación gradual, impactos económicos y posibles periodos de transición antes de definir una fecha concreta para que el pico y placa los sábados entre en vigencia de forma definitiva.