Bogotá acelera la entrega de obras que habían quedado pendientes en administraciones anteriores. Entre ellos se destaca el puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte, una infraestructura clave para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad y que ya muestra avances visibles. La estructura hace parte del paquete de la Valorización 724 de 2018 y actualmente alcanza un 77,80% de ejecución. El tablero principal, por donde circularán los vehículos y se habilitará el paso para bicicletas y peatones, ya fue asfaltado, lo que confirma el progreso de la obra. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), más de 800.000 personas se beneficiarán con esta conexión estratégica, que además se articula con proyectos ya entregados como la avenida Sirena y el canal Córdoba. El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que la meta es poner en funcionamiento el puente durante el segundo semestre del año. Según explicó, la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es culminar la obra antes de que termine 2026. Molano recordó que en enero de 2024 el proyecto apenas registraba un 11% de avance y hoy se acerca al 80%. En el frente de trabajo participan más de 170 personas, incluso en jornadas nocturnas, mientras se completan accesos, instalación de vigas y barreras metálicas de protección. El nuevo puente tendrá una longitud total de 363 metros, incluyendo los accesos, y un ancho superior a los 20 metros. Sus detalles más destacados incluyen: Actualmente se intervienen los accesos oriental y occidental del puente, conocidos como aproches, fundamentales para conectar la estructura con la malla vial existente. Los trabajos faltantes incluyen: La obra había tenido como fecha inicial de entrega junio de 2023, pero presentó dificultades relacionadas con estudios y diseños que obligaron a extender el cronograma en tres ocasiones. Ahora, con el avance actual y la fecha confirmada para el segundo semestre, el puente de la calle 153 entra en su fase definitiva de construcción.