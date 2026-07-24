El complejo también contará con hotel, centros comerciales, piscina cubierta y espacios de entretenimiento abiertos durante todo el año.

El fútbol mundial se prepara para sumar un nuevo ícono arquitectónico con una obra que promete cambiar la historia de los grandes escenarios deportivos. En Marruecos avanza la construcción del Gran Estadio Hassan II, un recinto pensado para convertirse en el más grande del planeta por capacidad de espectadores.

El proyecto forma parte de la estrategia del país africano para consolidarse como uno de los principales destinos deportivos del mundo y reforzar su candidatura para albergar la final de la Copa del Mundo de 2030. Además de su tamaño, el complejo apuesta por una propuesta que combina innovación, identidad cultural y servicios de primer nivel.

Con capacidad para 115.000 personas sentadas, el estadio no solo será utilizado para partidos de fútbol. Su diseño contempla un centro de entretenimiento activo durante todo el año, con espacios comerciales, hotel, áreas recreativas y una infraestructura preparada para recibir eventos internacionales.

El estadio más grande del mundo busca convertirse en la sede de la final del Mundial 2030

Las obras del Gran Estadio Hassan II comenzaron en agosto de 2024 en el municipio de El Mansouria, ubicado a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca. El proyecto ocupará un predio de más de 100 hectáreas y demandará una inversión cercana a los 500 millones de euros, con la intención de posicionar a Marruecos como un referente en infraestructura deportiva.

El recinto fue concebido para albergar a 115.000 espectadores, una cifra que lo convertiría en el estadio de fútbol con mayor capacidad del mundo una vez que esté terminado. Si se cumplen los plazos previstos, las obras concluirán en 2028, permitiendo realizar pruebas en competiciones nacionales antes de recibir grandes torneos internacionales.

El complejo también contará con hotel, centros comerciales, piscina cubierta y espacios de entretenimiento abiertos durante todo el año. estudios de arquitectura Populous (firma estadounidense) y Oualalou + Choi (estudio franco-marroquí)

Cómo será el Gran Estadio Hassan II: arquitectura inspirada en la tradición marroquí

El diseño fue desarrollado por los estudios Oualalou + Choi y Populous, que buscaron combinar tecnología de última generación con elementos representativos de la cultura local. La propuesta toma como referencia la tradicional carpa marroquí conocida como moussem, utilizada históricamente en encuentros sociales, religiosos y festividades populares.

Esa inspiración se refleja en una enorme cubierta de aluminio que parece flotar sobre el estadio y se extiende hacia los accesos y espacios exteriores. Además, el complejo incorporará jardines botánicos y amplias zonas verdes para integrar la construcción con el entorno y ofrecer una experiencia diferente tanto para los asistentes como para los visitantes.

El nuevo estadio tendrá hotel, centros comerciales y funcionará todo el año

El Gran Estadio Hassan II fue pensado como mucho más que un escenario para partidos de fútbol. El proyecto contempla un centro de entretenimiento permanente con servicios que permitirán mantener actividad durante los 365 días del año, incluso cuando no haya competencias deportivas.

Entre las instalaciones previstas se destacan un hotel de alta categoría, centros comerciales, una pileta cubierta y un moderno centro de prensa preparado para eventos internacionales. De esta manera, el complejo buscará convertirse en un polo turístico, comercial y deportivo capaz de atraer visitantes de distintas partes del mundo.