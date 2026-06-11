Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 11 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 686,66 pesos colombianos.

En la última semana, el Real cayó -0.80% y en el último año acumuló una baja de -6.75%, reflejando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 5.42%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.36%.

En las últimas 2 sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real cayó cuatro jornadas seguidas, se estabilizó dos, repuntó dos y volvió a retroceder en las dos finales, cerrando con balance neto a la baja.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: